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【澳洲加息】澳元挫0.6%　澳洲央行連續3次不加息　指標利率4.1厘符預期

宏觀解讀 13:37 2023/09/05

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【澳洲加息】澳元挫0.6%　澳洲央行連續3次不加息　指標利率4.1厘符預期

澳洲央行宣布繼續維持指標利率於4.1厘不變，符合預期。央行今次連續3次不宣布加息，目前的指標利率水平已維持3個月。央行聲明指，可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通脹在合理的時間框架內回歸目標，但這將繼續取決於數據和不斷變化的風險評估。

澳元跌0.6%至64.2美仙。

央行表示，最近數據表明，在預測範圍內，通脹率將回到2-3%的目標區間，產出和就業將繼續增長。盡管經濟增長放緩，通脹率正在回落，勞動力市場依然強勁，經濟正於產能利用率高的狀態運行。

央行認為，前景仍存在重大不確定性，指服務價格通脹在海外持續，澳洲也可能出現同樣情況。在勞動力市場仍緊張下，貨幣政策效果的滯後性、企業定價決策和工資如何應對經濟增長放緩等存在不確定性。家庭消費的前景仍然不明朗，許多家庭的財務狀況受到嚴重擠壓。從全球來看，由於房地產市場持續有壓力，中國經濟前景的不確定性增加。

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【澳洲加息】澳洲儲備銀行連續兩次不加息、澳元挫　行長：有可能需要進一步收緊貨幣政策降通脹

編輯：胡學能

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外滙 經濟 貨幣政策 澳洲 加息 澳元 通脹 澳洲央行 中國
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