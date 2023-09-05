▲ 【夜經濟】李家超：下周公布推動夜經濟細節 商場地產股隨大市走弱

香港政府近日倡議夜經濟，多間地產商表態支持，延長旗下部分商場營業時間及推出消費優惠，行政長官李家超周二（5日）出席行政會議前會見傳媒，表示已要求盡快落實推動晚間活動的工作，希望可在下星期公布細節和內容，並稱十—國慶將舉辦國慶煙花匯演，亦會有一連串的慶祝和優惠活動，務求讓香港的晚上不斷活起來。

李家超稱，財政司司長和財政司副司長正在積極籌備，亦聽取了不同意見，聯絡了不同業界，反應是正面的，很多都表示會積極參與，例如不少商場會舉辦不同多元化的活動，並且推出優惠，亦會延長商場營業時間，搞旺和搞活的夜市，預計不同的活動亦將會在地區舉行。

在本港營運眾多商場的地產股跟隨大市走弱，九龍倉置業 （01997） 現跌3.2%，報32.1元；新世界 （00017） 現跌2.3%，報17元；新地 （00016） 現跌2.0%，報88.6；太古地產 （01972） 現跌1.8%；希慎 （00014） 現跌1.7%，報16.5元；恒地 （00012） 現跌1.4%，報21.15元；長實 （1113） 現跌1.0%，報42.5元。

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編輯：李哲毅