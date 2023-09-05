【智慧城市】理大夥香港航天　增衛星產學研交流

▲ 理大土地測量及地理資訊學系副院長黃文聲（左）表示，早前與香港航天簽署合作備忘錄，預計在2024年發射一顆多光譜光學遙感衛星，提供更頻密，空間分辨率低於一米及更高清的遙感影像數據。右：航空及民航工程學系研究助理教授徐兵。

香港理工大學與香港航天科技集團（下稱香港航天）早前簽署合作備忘錄，探討衛星導航通訊、衛星遙感及載荷研製上的合作機會，並加強雙方在產學研方面的交流。

理大透露，未來將分別有助於監測土地利用及土地覆蓋、估算太陽能發電潛力，應用於水質繪測；以及助力減少低軌衛星定位導航與授時（positioning, navigation and timing，PNT）的誤差等。

在該合作架構下，香港航天向理大提供本港及大灣區的常規光學遙感與合成孔徑雷達觀測數據，以及近地軌道衛星載荷空間、載荷測試以及近地軌道衛星測控服務。香港航天另預計在2024年發射1顆多光譜光學遙感衛星，命名權贈予理大，並提供更多頻密及高分辨率的遙感數據。

理大土地測量及地理資訊學系副院長黃文聲表示，過去多年來，該學系亦有透過遙感影像配合人工智能（AI）及深度學習，協助監測土地利用及土地覆蓋，以及更準確繪製地圖等；應用於估算太陽能輻射的研究數據，亦幫助政府部門提供網站予公眾使用，助公眾估算適合安裝太陽能板的區域；未來亦期望可以研究智慧出行方面的應用。

準確繪製地圖 研智慧出行應用

惟過往使用開源（Open source）衛星，例如在氣象衛星方面，用到中國內地的風雲系列衛星、日本向日葵8號衛星、歐空局等開源衛星，或者付費召喚提供服務，均面對痛點如欠缺連續性及自主性。他透露：

在每年大約12月或1月，我們都會尋找法國衛星公司提供服務，可是費用及成本高昂。而且，需要空間分辨率低於1米、更高清的影像，每次大約需要80萬元。

香港航天倘在2024年順利發射該多光譜光學遙感衛星，黃文聲指出：

此後如果有突發情況及事件，尤其是難以派人力前往或追求時效性分析，如遇上森林山火、山泥傾瀉等，就可擁有自主權且programmable（即可控制指令），召喚衛星馬上來到香港。

至於可召喚的次數，以及是否有限額，目前仍未有詳情。

立方衛星項目減誤差 推展智慧城市藍圖

此外，在減少低軌衛星定位導航與授時（PNT）的誤差方面，航空及民航工程學系研究助理教授徐兵表示，學系正積極進行設計、開發和發射新型6U+低地球軌道（LEO）立方衛星的項目，用於MeV天文學以及LEO導航。

期望在城市或先進空中交通、星基廣播式自動監察系統及搜索救援領域均有不同的應用，以助推展本港智慧城市藍圖。

新型導航載荷 提高定位精準度

項目團隊將提出一種新穎的導航有效載荷，「以提供精確的位置、速度和時間信息」，導航有效載荷還會將新設計的導航訊號從LEO軌道傳輸到地球，助提高定位精準度和安全性。徐兵預計，立方衛星將於2025年5月，隨天舟九號貨運飛船發射。

目前，徐兵與團隊亦正研究利用香港航天的金紫荊星座低軌衛星，實現導航增強服務，在未來的低軌衛星中，搭載所開發的導航有效載荷。

記者：張寶燕

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