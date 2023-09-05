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【前稱Twitter】馬斯克擬提告反誹謗聯盟誹謗　轟對方影響X美國廣告收入

Hot Talk 13:04 2023/09/05

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【前稱Twitter】馬斯克擬提告反誹謗聯盟誹謗　轟對方影響X美國廣告收入

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）周一（4日）表示，不排除會控告反誹謗聯盟（ADL）誹謗他及旗下社交平台X（前稱Twitter），稱反誹謗聯盟向X廣告商拖壓，拖累其美國廣告收入下跌。

馬斯克在X發文指，自己支持言論自由，同時反對反猶太主義，當一位質疑他立場用戶時，馬斯克聲稱，自他收購X以來，反誹謗聯盟一直試圖錯誤地指責X和他是反猶太主義，來殺死這個平台，馬斯克指出，X美國廣告收入仍下降60%，主要是由於廣告商面臨反誹謗聯盟壓力，「所以他們差一點就成功幹掉了 X/Twitter！」。

馬斯克指出，如果這種情況繼續下去，將別無選擇，只能對反誹謗聯盟提起誹謗訴訟，如果他們在誹謗訴訟中敗訴，將堅持要求他們放棄名字中的「反」。反誹謗聯盟周一表示，根據政策，該聯盟不會對法律威脅發表評論。

馬斯克提到，儘管反誹謗聯盟對 X或Twitter 造成了巨大傷害，「但它們仍然不會在這個平台上被禁止，除非它們違反了法律」。

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編輯：李哲毅

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