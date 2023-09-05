▲ 【走出去】貿發局：近九成內地企業擬未來1至3年「走出去」拓國際業務 港專業服務是支援首選

香港貿發局公佈，《香港作為內地企業「走出去」拓展「一帶一路」及RCEP機遇首選平台》調查報告，指接近九成受訪內地企業表示計劃在未來1至3年「走出去」發展國際業務，並有逾七成受訪內企希望前往《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、「一帶一路」沿線國家及地區，以及其他新興市場發掘商機，逾六成內企認為香港的專業服務是他們「走出去」的支援首選。

調查顯示，83.9%受訪企業表示正面臨各種挑戰，包括地緣政治緊張、市場需求不足、融資困難等。

「走出去」企業主要計劃拓展四大領域業務

貿發局研究總監范婉兒表示，正因在傳統海外市場營商面對的挑戰增加，不少內地企業更積極「走出去」發展新的國際業務，特別是前往RCEP及「一帶一路」等海外市場發掘商機。「走出去」企業主要計劃拓展四大領域業務，分別為物流運輸（28.8%）、市場銷售（26.9%）、投資設廠（23.3%）及海外採購（15.9%）。

調整指，71.6%企業希望前往中國以外的14個RCEP成員國發展業務，另有64.3%企業希望前往其他「一帶一路」及相關的新興市場，包括中東、中歐及東歐、南美、非洲等地。

貿發局於2023年5月至7月期間，訪問了791家主要在大灣區及長三角地區營運的內地企業，旨在了解內地企業目前「走出去」的策略及面對的營商挑戰。

相關文章：【香港經濟】香港8月標普全球PMI升至49.8 連續兩月低於50榮枯線

相關文章：【稅務協定】香港與孟加拉國簽避免雙重課稅協定 許正宇冀稅局增設新首長職位、成效可倍增

編輯：陳韻妍