【香港角色】6成內企藉港作跳板外闖　貿發局︰香港超級聯繫人角色日益重要

香港貿易發展局昨天公布《香港作為內地企業「走出去」拓展「一帶一路」及RCEP機遇首選平台》調查報告，顯示接近9成內地企業計劃在未來1至3年內，向海外發展業務，71.6%更希望前往「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）、「一帶一路」及其他新興市場。貿發局研究總監范婉兒表示，與2019年相比，疫情過後更多內地企業期望往外拓展，香港能一站式提供各種專業服務，因此成為他們首選的平台。

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貿發局最新調查指，9成內地企業欲拓展「一帶一路」及RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）市場，62%更首選香港的專業服務作為「走出去」的後盾支援。但是亦有83.9%公司表示正面臨各種地緣政治緊張、市場需求不足、融資困難等挑戰。范婉兒表示在地緣政治爭拗日多的時代，香港作為超級聯繫人能肩負更積極角色。

首選市場 一帶一路與RCEP國家

貿發局研究總監范婉兒表示，該局曾在2019年做過同類調查，當時只有約70%至80%的內地企業有往海外拓展的計劃，而2023年就增至90%，反映疫後內地企業對「走出去」的意慾非常強烈。而拓展市場亦已不限歐美，一帶一路和RCEP國家更開始超越美加（44.9%）成為首選市場。

她指今年是一帶一路倡議10周年，隨着香港和內地企業不斷深化合作，本港的商貿服務平台能發揮更好的優勢，憑藉廣泛的金融專業服務和全面的國際網絡，進一步發揮「超級聯繫人」的角色，協助內地企業走出去，發掘全球商機。

范婉兒指出，由於在傳統海外市場營商面對的挑戰不斷增加，內地企業更積極尋求發展新興市場的機會，特別是前往RCEP及一帶一路等海外市場，71.6%受訪企業希望前往14個RCEP及一帶一路國家，亦有64.3%企業希望前往其他一帶一路國家及相關的新興市場，包括中東、中歐及東歐、南美、非洲等地，已經追上歐美先進國家的65.1%。

主要領域 物流銷售設廠採購

貿發局首席經濟師（大中華區研究團隊）趙永礎指出，多達62.1%企業視香港為首選的專業服務平台，他指想往海外拓展的內地企業需要不同領域的專業服務，包括財務會計、法律、融資、ESG（環境、社會和治理）等，而香港就能夠一站式提供不同領域的專業服務，因此成為內地企業往外闖的首選服務平台。他引述調查指，不論是大灣區或長三角的企業都首選香港為平台，「也許其他地方能在區域網絡或部分專業服務上能提供跟得上水平的服務，但能夠全面地提供專業服務，還有國際及區域網絡的，香港在這方面就更加優勝。」

希望「走出去」的企業主要計劃拓展四大領域業務，即物流運輸（28.8%）、市場銷售（26.9%）、投資設廠（23.3%）、海外採購（15.9%）。他引述香港在法律、金融及相關服務業者的意見，指出香港能提供廣泛及優質的專業服務，包括協助外國夥伴洽談合作，處理法律、投資和其他商業安排，為海外業務提供融資、項目估價、盡職調查服務，並支援稅務籌劃、風險管理、境外合規等範疇，而香港還能為企業提供國際及區域物流服務，和符合海外產品標準規格等支援。

范婉兒引述個案稱，貿發局曾協助內地的醫藥企業拓展海外業務，由於香港是自由港，也有專業水平的國際科研資源，很方便就能引入人才及醫藥相關的器材，因此在香港建立了研發中心，並計劃在香港上市集資。這些案例都反映香港的專業服務能支援到內地企業向海外發展，因此她相信在地緣政治爭拗日多的時代，香港作為超級聯繫人能肩負更積極角色。

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本報記者：李智賢

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