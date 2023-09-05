英大學考慮每周上堂僅3日 放學生更多時間兼職

英國多間大學被指考慮減少上堂日數，讓學生有更多時間可以兼職工作，賺取額外收入應對當地的生活成本危機。據悉，多達3分2大學新生打算兼職維持開支。

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《衛報》報稱，多間英國大學有意把每周上堂時間由傳統整周壓縮至2至3日，讓學生有時間做兼職。德夢福特大學（De Montfort University）去年已讓一半課程採取壓縮版上堂時間表，新學年將全面推行。

過往學生需在一學期約3個月內修讀4課，每課最少2小時教學時間，合計一周上堂時間為8小時。新版時間表下，學生完成一課僅需7周。

由於助學貸款金額多數只夠支付住宿開支，不少來自貧困家庭的新生將面臨財政困難，不少學生被指需要食少一餐﹑額外工作及依賴信用卡才能應付生活成本。英國全國大學聯招（UCAS）統計，多達3分2大學新生預計在開學後兼職工作，賺取維持應付開支的收入。

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德夢福特大學校長Katie Normington表示，新課堂時間表有助改善學生生活，去年試行後不少學生反映自己更開心。她指措施讓學生能夠搬至租金更合理的地方居住，減少上堂日數亦使學生的交通開支降低。

現時全英格蘭多間大學的16個校園採取同類措施，考文垂大學（Coventry University）位於達格納姆（Dagenham）及格林威治（Greenwich）校園更是一周僅上堂兩日半。

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責任編輯：吳漢培