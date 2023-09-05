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【券商點睇】銷氣業務勝同行 昆侖能源戰略轉型獲看好

股樓投資 12:39 2023/09/05

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安信國際報告指，昆侖能源（00135）上半年主業銷氣業務表現較同行亮眼，天然氣銷售收入按年增8.5%，該分部稅前利潤按年增加26.1%。期內，全國天然氣消費量按年增長5.6%，公司預計下半年天然氣全國消費量為7%的增速，看好氣電、大型園區、工業項目如一些新能源電池等客戶的增長，另外車用市場也帶來增長動力。

【同場加映】青姐話：真升？反彈？虛火？

青姐話
【青姐話】真升？反彈？虛火？

昆侖能源為中石油（00857）控股的城燃公司，在天然氣零售業務方面的主業較為突出，擁有完整產業鏈和設施以及在客戶和業內的良好口碑。結構上，公司的接駁佔比相對同行較小，在接駁的風險敞口相對有限。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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報告又指，昆侖能源積極看好綠色綜合能源的發展機遇，推進天然氣和新能源融合發展，加速綜合能源轉型，加快自身用能綠色替代、加快綜合能源和綠色能源發展以及積極布局常規新能源業務。公司上半年的業績穩健增長，優於同行表現，推薦投資者關注。

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責任編輯：林衛

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目標價 昆侖能源（00135） 港股 中國

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