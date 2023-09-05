【券商點睇】業績強股價破頂在即 三一國際海外訂單收獲顯著

興證國際指出，三一國際（00631）上半年業績增長強勁，中期多賺32.7%，收入按年增長42%，主要因智能化、電動化新產品持續滲透市場，使得公司的綜、寬體車、小港機及大港機收入大幅增加。同時，國際市場拓展成效顯著，國際銷售收入大幅增長，以及上半年新收購的油氣裝備和新興產業裝備產生收入。

【同場加映】青姐話：真升？反彈？虛火？

報告指，三一國際上半年礦山裝備國際市場收入按年增53.4%，佔該業務的收入比重由17.6%提高至20.5%。同期，物流裝備國際市場收入按年增83.3%，佔該業務的收入比重由44.8%提高至57.7%，隨着公司載重240噸、300噸礦卡產品下綫，且海外銷售網絡及人員布局更加完善，公司礦山裝備國際市場收入還將繼續高成長。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

而港機方面，公司的伸縮臂叉車已經在印度投建產綫，大港機不斷獲取海外客戶訂單，公司的港機也將增長迅猛，未來國際市場將會成為業務成長的驅動力。該行預計，公司於2023至2025年收入按年增幅為47.5%、40.5%和25.1%，純利增幅為40%、 32.9%和26.6%， 給予目標價16.67元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛