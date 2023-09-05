  • 29°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】業績強股價破頂在即 三一國際海外訂單收獲顯著

股樓投資 12:37 2023/09/05

分享：

分享：

興證國際指出，三一國際（00631）上半年業績增長強勁，中期多賺32.7%，收入按年增長42%，主要因智能化、電動化新產品持續滲透市場，使得公司的綜、寬體車、小港機及大港機收入大幅增加。同時，國際市場拓展成效顯著，國際銷售收入大幅增長，以及上半年新收購的油氣裝備和新興產業裝備產生收入。

【同場加映】青姐話：真升？反彈？虛火？

青姐話
【青姐話】真升？反彈？虛火？

報告指，三一國際上半年礦山裝備國際市場收入按年增53.4%，佔該業務的收入比重由17.6%提高至20.5%。同期，物流裝備國際市場收入按年增83.3%，佔該業務的收入比重由44.8%提高至57.7%，隨着公司載重240噸、300噸礦卡產品下綫，且海外銷售網絡及人員布局更加完善，公司礦山裝備國際市場收入還將繼續高成長。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

而港機方面，公司的伸縮臂叉車已經在印度投建產綫，大港機不斷獲取海外客戶訂單，公司的港機也將增長迅猛，未來國際市場將會成為業務成長的驅動力。該行預計，公司於2023至2025年收入按年增幅為47.5%、40.5%和25.1%，純利增幅為40%、 32.9%和26.6%， 給予目標價16.67元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
目標價 三一國際（00631） 港股 中國

上一篇文章

【券商點睇】銷氣業務勝同行 昆侖能源戰略轉型獲看好

下一篇文章

【券商點睇】分拆業務或利好估值 網龍暫靠遊戲業務食糊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【謎底解開】麥當勞咖啡宣布退休引全城熱話 原來由McCafé 咖啡「接棒」登場 入內文即睇有咩優惠
【謎底解開】麥當勞咖啡宣布退休引全城熱話 原來由McCafé 咖啡「接棒」登場 入內文即睇有咩優惠
【iM人物專訪】譚仔國際CEO 拆解譚仔同三哥最大分別! 親身教一眾市民點睇下午茶餐餐牌
【iM人物專訪】譚仔國際CEO 拆解譚仔同三哥最大分別! 親身教一眾市民點睇下午茶餐餐牌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款