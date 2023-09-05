  • 29°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】瑞銀：市場低估國泰航空產生現金流能力　該行為何憑一個重要原因調升目標價？

股市 12:20 2023/09/05

分享：

分享：

【分析】瑞銀：市場低估國泰航空產生現金流能力　該行為何憑一個重要原因調升目標價？

國泰航空 （00293） 自通關後股價造好，瑞銀指，市場嚴重低估了國泰航空 （00293） 產生現金流的能力及回饋股東的潛力，即使國泰航空贖回2021年發行的優先股、窩輪及可換股券，國泰航空仍能於2026年累計產生超越市值62%的自由現金流，並相信國泰航空有能力透過特別股息等方式，提高對股東的潛在回報，而有關利好因素並未被市場所反映，因此調升國泰航空目標價9.5%至11.5元，維持「買入」。

2023至2026年累計可產生約330億元現金流

瑞銀指，國泰航空未來兩年接收飛機數目不多，因此相信資本開支持續偏低，而參照波音及空中巴士於今年首7個月的年率化付運量數字，預期需要11.5年才能清空訂單，因此預期國泰航空的資本開支會於2025年後，即接收波音777-9新機後才反彈。

瑞銀估計，國泰於2023至2026年累計可產生約330億元現金流，同時國泰航空於2023至2026年資本開支偏低，由目前約150億元降至110億元，令盈利可提高5%至26%。

國泰人手短缺問題仍受控

國泰股價今年雖累積一定升幅，但瑞銀認為，國泰股價仍跑輪其他亞太區的傳統航空企業，而且盈利復甦能力超乎預期，貨運亦維持良好表現，加上人手短缺問題仍受控，故看不到國泰在香港航空市場佔有率有下降跡象，而且強勁的經營現金流令2024年有機會派發特別股息。

瑞銀分別上調國泰2023-2025年淨利預測5%、26%及22%，至101.79億元、65.36億元及71.36億元，以反映公司機隊增長較慢導致更低的折舊及攤銷支出。瑞銀預期，國泰2023至2027年股本回報率可達13.9%，遠高於2000至2019年的7%。

更多【即市財經分析】文章

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】原鑽價格大跌4成　年輕人拒交智商稅？DeBeers有份推跌市？

相關文章：【國泰招聘】國泰前海辦招聘會　擬2025年內地聘請共4000人

相關文章：【國泰293】國泰航空、香港快運7月客運量疫後首破200萬　本周向港府派息逾2.9億

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 大行報告 出入境管制 空中巴士 波音 瑞銀 目標價 航空 贖回
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介三一國際、中國心連心化肥、中國電力

下一篇文章

【内房危機】碧桂園午前跌2%　據報已付兩筆美元債利息　避免實質違約
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【港股市況】電力股造好、潤電升3%　藍籌新貴國藥跌半成　恒指午後跌逾200點（不斷更新）
【港股市況】電力股造好、潤電升3%　藍籌新貴國藥跌半成　恒指午後跌逾200點（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款