▲ 【分析】瑞銀：市場低估國泰航空產生現金流能力 該行為何憑一個重要原因調升目標價？

國泰航空 （00293） 自通關後股價造好，瑞銀指，市場嚴重低估了國泰航空 （00293） 產生現金流的能力及回饋股東的潛力，即使國泰航空贖回2021年發行的優先股、窩輪及可換股券，國泰航空仍能於2026年累計產生超越市值62%的自由現金流，並相信國泰航空有能力透過特別股息等方式，提高對股東的潛在回報，而有關利好因素並未被市場所反映，因此調升國泰航空目標價9.5%至11.5元，維持「買入」。

2023至2026年累計可產生約330億元現金流

瑞銀指，國泰航空未來兩年接收飛機數目不多，因此相信資本開支持續偏低，而參照波音及空中巴士於今年首7個月的年率化付運量數字，預期需要11.5年才能清空訂單，因此預期國泰航空的資本開支會於2025年後，即接收波音777-9新機後才反彈。

瑞銀估計，國泰於2023至2026年累計可產生約330億元現金流，同時國泰航空於2023至2026年資本開支偏低，由目前約150億元降至110億元，令盈利可提高5%至26%。

國泰人手短缺問題仍受控

國泰股價今年雖累積一定升幅，但瑞銀認為，國泰股價仍跑輪其他亞太區的傳統航空企業，而且盈利復甦能力超乎預期，貨運亦維持良好表現，加上人手短缺問題仍受控，故看不到國泰在香港航空市場佔有率有下降跡象，而且強勁的經營現金流令2024年有機會派發特別股息。

瑞銀分別上調國泰2023-2025年淨利預測5%、26%及22%，至101.79億元、65.36億元及71.36億元，以反映公司機隊增長較慢導致更低的折舊及攤銷支出。瑞銀預期，國泰2023至2027年股本回報率可達13.9%，遠高於2000至2019年的7%。

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編輯：陳韻妍