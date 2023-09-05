【内房危機】碧桂園午前跌2%　據報已付兩筆美元債利息　避免實質違約

▲ 【内房危機】碧桂園據報已付兩筆美元債利息 避免實質違約

碧桂園 （02007） 繼續處理債務問題，多間內媒報道指，碧桂園已經支付應該於8月7日支付的兩筆美元債的票息，合共2,250萬美元，兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。

碧桂園午前報1元，跌2.0%，成交額6.13億元。

兩筆債券在新加坡交易所上市，分別為碧桂園票面息率4.2厘、2026年2月6日到期的N20260206（ISIN：XS2210960022）及票面息率4.2厘、2030年8月6日到期的N20300630 （ISIN：XS2210960378），發行規模均為5億美元。

另外，碧桂園周一（4日）宣布，已完成向建滔 （00148） 發行3.51億股新股，佔發行股數1.25%。同日內媒傳出碧桂園有意對「21碧地03」等7隻債券展期3年，涉及債券餘額約103.1億元人民幣。

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編輯：李哲毅