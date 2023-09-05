【券商點睇】分拆業務或利好估值 網龍暫靠遊戲業務食糊

交銀國際指出，網龍（00777）上半年遊戲業務恢復，而教育收入承壓，但預計下半年環比恢復正增長。隨着行業恢復，遊戲業務在2023年回歸常態化增長，遊戲ARPPU上半年實現按年增24.5%，端遊和手遊各增8%、7%。另受海外教育產品採購周期影響，普米收入上半年下降29%，但5月發布的新產品LX已經開始出貨，將拉動下半年銷量及收入恢復正增長。

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該行預計，2023年網龍遊戲收入按年增8%，教育收入維持下降趨勢，全年公司整體收入下降8%。利潤層面，維持此前預期約11億元人民幣，好於市場預期的9億元人民幣。目前有5至6款新遊計劃2024年發布，重點關注《魔域》重置版、《終焉誓約》海外版及《英魂之刃》海外版。

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交銀國際指出，考慮教育業務短期內收入及盈利承壓，暫不考慮教育業務估值貢獻，並將估值調整至2024年，基於2024年遊戲業務市盈率為5倍，維持目標價20元。然而，教育業務分拆上市或對公司現金儲備及估值有正面影響，預計遊戲業務表現穩定，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛