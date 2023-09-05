▲ 【異動股】友聯國際教育、馬可數字科技大手炒上 遭查後仍獲調入港股通名單

上交所、深交所周二（5日）調整港股通名單，即日生效。傳捲入涉嫌股價操縱而被廉署調查的友聯國際教育租賃 （01563） 、馬可數字科技 （01942） 也獲調入港股通名單，兩股同步抽升，友聯國際教育租賃曾爆升40.2%，高見1.43元，現報1.34元，升31.4%，成交額4751萬元；馬可數字科技曾抽上33.0%，高見49.2元，現報0.55元，升9.6%，成交額1594萬元。

證監會及廉政公署上周二（29日）公布，兩家上市公司股價於去年12月至今年8月期間懷疑被操縱，最終目的疑是抬高該兩家上市公司的市值，令它們獲選為主要市場指數的成分股，然後以被推高的股價，出售集團股份予指數追蹤基金來獲利。

友聯國際教育上周二公布，有關監管機構到訪公司處所，就涉及公司股份交易的某些涉嫌罪行進行調查。公司已提供資料作上述搜查之用。馬可數字科技上周三（30日）公布，8月29日有關執法機關為涉及公司股份交易的若干涉嫌罪行開展聯合行動而前往公司的香港主要辦事處，並取得若干合作文件。

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責任編輯：李哲毅