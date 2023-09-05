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【美國經濟】高盛下調美國衰退機率至15%　通脹降溫且勞動力市場具彈性

股市 11:29 2023/09/05

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【美國經濟】高盛下調美國衰退機率至15%　通脹降溫且勞動力市場具彈性

美國經濟會否陷入衰退一直備受市場爭論，高盛（Goldman Sachs，美：GS）發表報告認為，美國陷入衰退機率為15%，低於之前預測的20%，原因是通脹降溫，以及勞動力市場仍然富有彈性，表明美聯儲可能不需要進一步加息。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 發表研究報告稱，在就業持續穩健增長及實際工資上漲的背景下，實際可支配收入似乎會在2024年重新加速增長；其次是，該行仍然強烈不同意貨幣政策長期且多變的滯後影響日益拖累經濟走向衰退的觀點。Hatzius認為，政策緊縮所帶來的影響將繼續減弱，然後到2024年初完全消失。

高盛料9月不可能加息 

高盛預計衰退可能性為15%，遠低於市場共識的60%。高盛對美國經濟增長的看法也比同行更加樂觀，預計到 2024 年底平均增速為 2%，Hatzius 表示，美聯儲9月不可能加息，11 月加息的障礙很大。

Hatzius 表示，整體而言，高盛對聯儲局已經完成加息的信心在過去一個月有所增強，失業率上升、工資增長放緩，和核心物價下降應該有助於聯儲局成員繼續按兵不動。他補充，聯儲局官員不太可能迅速採取更寬鬆的政策，除非未來幾個季度增長放緩幅度超過預期，故預計從2024年第二季度開始，每季度只會非常漸進地削減25個基點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

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責任編輯：李哲毅

美股 財政政策 經濟數據表現 通脹 加息 高盛（Goldman Sachs，美：GS）
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