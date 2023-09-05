▲ 【新股IPO】歐冠昇：收到數間生科企業的上市申請 港交所已建立強大生科生態圈

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇在港交所生物科技峰會2023上致詞時表示，香港作為領先的國際金融中心，已成為全球生物科技公司的熱點，目前港交所已收到數間生科企業的上市申請，他們均能借最近國際公司獲得納入「港股通」的舉措，通過在港上市接觸到內地投資者。

今年3月起，在港主要上市的國際公司獲納入至「港股通」，歐冠昇稱，香港憑作為東方和西方的超級聯繫人角色，有能力連接起亞洲的生科企業和全球資本，並具有得天獨厚的優勢。港交所已建立起強大的生科生態圈，當中包括多元化的投資者基礎、成熟的上市流程、豐富的生科金融人才和豐富的產品組合。

去年建立了許多重要的國際戰略夥伴關係

對於港交所將於10月推出首次公開招股（IPO）結算平台FINI，歐冠昇指，FINI將縮短IPO定價和股票交易之間的時間，由5縮短到2日，亦包括新融資模式，將有助於釋放在認購新股期間被凍結的數十億美元資金，令有意來港上市的企業融資更容易及更有吸引力。

歐冠昇表示，港交所去年建立了許多重要的國際戰略夥伴關係，如與沙特阿拉伯交易所和印度證券交易所簽署了諒解備忘錄，將與他們合作，分別探索中東和東南亞的機會，同時亦在紐約開設了辦事處，方便與北美客戶更密切地合作。

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編輯：陳韻妍