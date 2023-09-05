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拜登自詡愈老愈有智慧 嘲地產商特朗普執政「無建設」

環球政治 11:10 2023/09/05

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美國總統拜登（Joe Biden）力爭連任，周一（4日）前往賓夕法尼亞州費城出席活動時，反駁外界抨擊他太老不適合做總統，自詡年紀愈大愈有智慧。拜登又抨擊前總統特朗普（Donald Trump），指對方作為地產商，在執政期間未建造過任何基建設施。

民主黨人或引用憲法修正案 褫奪特朗普競選總統資格 【下一頁】

80歲的拜登趁周一為勞動節，向工人發表演説。他聲稱美國不久前仍受失業問題困擾，在他執政之下，美國正經歷史上創造最多職位的一個時期。

他更將特朗普比作美國第31任總統胡佛（Herbert Hoover），指兩人卸任總統時的美國職位數字都比起當選時少，諷刺特朗普導致失業率急劇上升。

拜登發言期間，台下一名觀眾高呼拜登可活到90歲，拜登則用手畫十字聖號以示回應。

英更多學校石屎有倒塌風險或關閉 學生開學恐無法返校 【下一頁】

拜登為其高齡執政辯護：

有人話拜登老喇。但我話你知，隨著年齡增長唯一帶來嘅就是少少智慧。

他表示自己從政時間很長，日後也會在大家支持下繼續政治生涯。

拜登強調自己在推動兩黨基建方案方面的成功，又嘲笑特朗普在任期間舉行數周的基建會議卻一無所獲。 

拜登形容特朗普是「偉大的地產建築商」，在任總統時卻沒有建造過基建設施。

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責任編輯：鄭錦玲

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