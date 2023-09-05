金正恩將訪俄晤普京 料商討軍援換先進技術

北韓領袖金正恩據悉計劃在本月到訪俄羅斯，與總統普京（Vladimir Putin）會面，估計雙方將商討加強軍事合作，為俄羅斯援助武器裝備。

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紐約時報引述美方及盟友消息指出，金正恩相信會乘坐防彈火車由平壤前往俄羅斯遠東港口城市海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok），屆時將在當地與普京會面。紐時亦指出，金正恩最終目的地有機會是莫斯科。

據報普京將與金正恩商討軍事合作，北韓提供炮彈及反坦克導彈，換取俄國交換衛星及核動力潛艇的先進技術。

俄國防部長紹伊古周一（4日）表示，與北韓加強軍事交流並無不可，強調與鄰國保持友好關係可以和平及和諧共存。至於兩國會否聯合軍演，紹伊古透露兩國定必商討。南韓韓聯社則報稱，早在紹伊古7月訪問北韓時，已提出與北韓及中國舉行聯合海事演習。

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美國近日表明憂慮俄朝兩國軍事聯繫加強，特別是俄國表示正與北韓商討舉行聯合軍演後，再傳出金正恩將會訪問俄羅斯的消息。美國早前加強制裁，把3個涉嫌參與俄朝武器交易的個體納入制裁。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）則表示，紹伊古訪朝期間，曾積極遊說北韓向俄國售武。柯比亦指出普京與金正恩此後頻繁書信往來，尋求加強雙邊合作，促請北韓停止與俄國商討武器合作。

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責任編輯：吳漢培