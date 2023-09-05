  • 29°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】華為新旗艦手機Mate 60 Pro熱賣　天風國際郭明錤估計出貨量達呢個數？

股市 10:41 2023/09/05

分享：

分享：

【分析】華為新旗艦手機Mate 60 Pro熱賣　天風國際郭明錤估計出貨量達呢個數？

內地電訊設備商華為新旗艦手機Mate 60 Pro 開售反應正面，同時惹來外界關注，華為是否已突破美國所施加的先進芯片制裁。天風國際證券分析師郭明錤指，華為Mate 60 Pro自8月29日開賣後需求強勁，料華為下半年出貨計劃已提升約20%至550至600萬部，按此市場趨勢，Mate 60 Pro在發售12個月後的累積出貨量，預期至少將達到1,200萬部，並認為華為供應鏈將受惠Mate 60 Pro的強勁需求而成為股市焦點。

華為今年出貨量增長約65% 

郭明錤提到，上一代旗艦、未支援5G的Mate 50 Pro在2022年9月發售，發售12個月後的累積出貨量達250萬部；支援5G的Mate 40 Pro在2020年10月發售，發售12個月後的累積出貨量達約600萬部；相較下，Mate 60 Pro出貨量在發售後僅4個月即可達550至600萬部。

郭明錤認為，若排除潛在非商業風險下，受益於Mate 60 Pro需求與市場影響力，華為手機2023年出貨量將按年增長約65%至3,800萬部，展望2024年，華為手機出貨量可望將至少達到6,000萬部，為全球手機品牌中出貨成長動能最強者。

供應鏈成股市焦點 點名港股中芯、舜宇

報告強調，華為Mate 60 Pro強勁需求，將帶動其供應鏈從4方面成為股市焦點：

（1） 半導體自主可控：中國受惠廠商有許多，主要如：晶圓代工的中芯國際 （00981） 、L-PAMiD的唯捷創芯（滬： 688153）、負責電源的聖邦股份（深：300661）及南芯半導體（滬：688484）、無線充電的美芯晟（滬：688458）與封測的長電科技（滬：600584）。

（2） 非A股的半導體相關供應商：主要包括砷化鎵上游與生產的穩懋（台：3105）、負責SOI的GlobalFoundries （美：GFS）、與濾波器的Murata村田製作所（日：6981） 。

（3） 華為創新規格：華為是Android品牌中的衛星通訊推廣領先者，受惠廠商為負責芯片的華力創通（深：300045） 。

（4） 光學可說是華為最積極升級的規格之一：受惠廠商包括鏡頭的大立光（台：3008）、模組的舜宇光學 （02382） 、CIS的韋爾股份（滬：603501）、思特威（滬：688213）、與VCM的比路電子。

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

相關文章：

【華為手機】華為Mate 60 Pro熱賣之際　任正非發表熱血講話：我們是儲備人才，不儲備美元

【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%

責任編輯：李哲毅

A股 美股 港股 舜宇光學科技（02382） 聖邦股份（深：300661） 長電科技（滬：600584） 韋爾股份（滬：603501） 中芯國際（00981）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】歐冠昇：收到數間生科企業的上市申請　港交所已建立強大生科生態圈

下一篇文章

【騰訊700】騰訊據報將於今年全球數字生態大會發布混元大模型　未知是否向公眾開放
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【打風消息︱蘇拉】天文台：明早5時前改掛更高風球的可能性不大　未來數日受海葵相關雨帶影響（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台：明早5時前改掛更高風球的可能性不大　未來數日受海葵相關雨帶影響（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款