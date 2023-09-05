▲ 【分析】華為新旗艦手機Mate 60 Pro熱賣 天風國際郭明錤估計出貨量達呢個數？

內地電訊設備商華為新旗艦手機Mate 60 Pro 開售反應正面，同時惹來外界關注，華為是否已突破美國所施加的先進芯片制裁。天風國際證券分析師郭明錤指，華為Mate 60 Pro自8月29日開賣後需求強勁，料華為下半年出貨計劃已提升約20%至550至600萬部，按此市場趨勢，Mate 60 Pro在發售12個月後的累積出貨量，預期至少將達到1,200萬部，並認為華為供應鏈將受惠Mate 60 Pro的強勁需求而成為股市焦點。

華為今年出貨量增長約65%

郭明錤提到，上一代旗艦、未支援5G的Mate 50 Pro在2022年9月發售，發售12個月後的累積出貨量達250萬部；支援5G的Mate 40 Pro在2020年10月發售，發售12個月後的累積出貨量達約600萬部；相較下，Mate 60 Pro出貨量在發售後僅4個月即可達550至600萬部。

郭明錤認為，若排除潛在非商業風險下，受益於Mate 60 Pro需求與市場影響力，華為手機2023年出貨量將按年增長約65%至3,800萬部，展望2024年，華為手機出貨量可望將至少達到6,000萬部，為全球手機品牌中出貨成長動能最強者。

供應鏈成股市焦點 點名港股中芯、舜宇

報告強調，華為Mate 60 Pro強勁需求，將帶動其供應鏈從4方面成為股市焦點：

（1） 半導體自主可控：中國受惠廠商有許多，主要如：晶圓代工的中芯國際 （00981） 、L-PAMiD的唯捷創芯（滬： 688153）、負責電源的聖邦股份（深：300661）及南芯半導體（滬：688484）、無線充電的美芯晟（滬：688458）與封測的長電科技（滬：600584）。 （2） 非A股的半導體相關供應商：主要包括砷化鎵上游與生產的穩懋（台：3105）、負責SOI的GlobalFoundries （美：GFS）、與濾波器的Murata村田製作所（日：6981） 。 （3） 華為創新規格：華為是Android品牌中的衛星通訊推廣領先者，受惠廠商為負責芯片的華力創通（深：300045） 。 （4） 光學可說是華為最積極升級的規格之一：受惠廠商包括鏡頭的大立光（台：3008）、模組的舜宇光學 （02382） 、CIS的韋爾股份（滬：603501）、思特威（滬：688213）、與VCM的比路電子。

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責任編輯：李哲毅