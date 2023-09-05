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【騰訊700】騰訊據報將於今年全球數字生態大會發布混元大模型　未知是否向公眾開放

新經濟追蹤 10:24 2023/09/05

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【騰訊700】騰訊據報將於今年全球數字生態大會發布混元大模型　未知是否向公眾開放

內媒引述消息報道，騰訊 （00700） 將於9月初舉行的2023年騰訊全球數字生態大會上，正式發布混元大模型，但未知是否向公眾開放。

騰訊集團副總裁、政企業務總裁李強早前指，近期MiniMax和百川智能旗下的大模型都使用騰訊的算力，騰訊內部正在進行自研的混元大模型研發，已於數個月前開始內部應用測試階段，騰訊雲、騰訊廣告、騰訊遊戲、騰訊金融科技、騰訊會議、騰訊文檔等多個騰訊內部業務和產品，已經接入騰訊混元大模型測試並取得初步效果。

內部所有產品接入大模型

李強透露，混元大模型將於近期正式對外發布，同時提出內部所有產品接入大模型，或基於大模型進行改造。

他續稱，騰訊致力將行業數據與騰訊能力互相結合，以客戶的行業化數據來解決行業特定問題，認為「與實體行業結合，更能夠推動大模型的社會、經濟利益和商業價值」。

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【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

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編輯：陳韻妍

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