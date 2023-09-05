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【美國經濟】美國知名經濟師：美國將於6個月內陷入衰退　「若可以避過衰退，這將會是奇跡」

宏觀解讀 10:09 2023/09/05

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【美國經濟】美國知名經濟師：美國將於6個月內陷入衰退　「若可以避過衰退，這將會是奇跡」

美國知名經濟師、Rosenberg Research & Associates總裁David Rosenberg認為，美國經濟將於6個月內陷入衰退，而美國聯儲局連串加息行動對經濟的負面影響，仍未完全浮現，「若我們可以避過衰退，這將會是奇跡」。

美國是次加息幅度是1981年以來最大

他接受訪問時指，聯儲局已加息11次，而是次加息周期是歷來最進取的周期之一，加息幅度是1981年以來最大，而1982年經濟便衰退，目前衰退尚未出現，只是基於美國政府的刺激經濟政策效應仍在，但有關效應已成過去。

「我對經濟不著陸及軟著陸保持開放態度，若明年第一季市場仍在討論衰退，我便會收回言論，但相信衰退會在半年內發生。」

過去14個加息周期　11次陷入衰退

David Rosenberg指，自二戰以來，大部分衰退都不是由財政危機所引起，而是由利率衝擊所引致的，而過去14個加息周期中，經濟有11次陷入衰退，故這絕非偶然，60年代中、80年代中、90年代中，聯儲局都在債息倒掛時停止加息，這是債市告訴儲局已經走得太遠的做法，但聯儲局忽略這個意外，並將打擊通脹視為保衛信譽的成本。

經濟衰退一般源於某種資產類別的信貸質素顯著下降，2008年的經濟衰退便是由次按危機引起，而今次衰退將由信用卡壞帳潮所觸發。

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【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

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編輯：陳韻妍

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