  • 29°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 10:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國債務政策增强資管公司韌性

宏觀解讀 09:44 2023/09/05

分享：

分享：

此前房企暴雷以及有信托産品出現兌付逾期，中國政府花了長達七年推行去杠杆政策，有效地提高了金融體系面對衝擊的能力，也增强了資産管理公司應對更多信用事件衝擊的韌性。事實上，自2017年以來，資管行業與專戶有關的影子銀行業務規模下降了70%以上。

逐步去杠杆化降低金融風險

於2017年，中國縮减信貸以限制影子銀行擴張，壓制影子銀行的金融風險。於2018年，中國出台更嚴格的資管新規，現時中國面臨的系統性金融風險較低。與此同時，中國金融板塊也開始出現跑輸大市的趨勢。證券、基金和信托公司無法繼續向銀行提供通道避開相關限制，向高風險借款人提供表外貸款。

根據我們的計算，截至今年年中，資管行業的整體資産管理規模約爲110萬億元人民幣，自2017年以來未能實現增長，反映出交叉性金融業務的重複計算問題已經不存在。根據中國證監會的預測，資管行業的規模已較2016年約60萬億元人民幣有所增長。

過去七年間，中國資管行業的結構發生了巨大變化。私募基金、信托和非淨值型理財産品的規模下降，然而公募基金的規模激增。2018年，多家金融監管機構共同發布了資管新規，禁止涉及監管套利、風險較高的影子銀行業務。保本型産品、交叉性金融産品、資金池業務、杠杆水平、底層資産期限錯配以及資金募集均受到限制，所有投資産品現在都必須披露淨值。

券商、基金和信托的影子銀行業務規模驟降

對於中國的證券公司、基金公司和信托，影子銀行業務往往通過專戶（基金的單個産品只有一名投資者）中的一對一資管計劃展開。中國證券投資基金業協會的數據顯示，截至今年6月底，證券公司和基金公司的專戶業務規模自2016年以來大幅下降74%至7萬億元人民幣。該業務的規模將會隨著敞口縮减而不斷下降。信托公司方面，截至今年3月底，一對一投資信托的規模自2017年以來已下降66%至4萬億元人民幣，而與地産商有關的信托規模自2019年以來下降58%至1.1萬億元人民幣。

信托貸款自2018年以來縮减一半以上

儘管房地產行業佔中國信託資產總額一定的規模，但自2018年以來，中國來自信托行業的系統性金融風險似乎較溫和。由於全國信托貸款餘額從2018年年初的人民幣8.6萬億元大幅下降至今年7月的人民幣3.8萬億元，信托的信用風險已有所緩解。信托資産規模已從峰值水平人民幣26.3萬億元降至今年7月的人民幣21.1萬億元。

彭博經濟研究的數據顯示，房地産行業通過非標準債務籌集了人民幣7.3萬億元資金，其中信托佔人民幣2.2萬億元。但假設違約率爲20%，對於中國的整個金融系統而言，人民幣4,400億元的損失規模，相對而言較為微不足道。

責任編輯︰梁浩碩

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 彭博行業研究

欄名 : 彭博觀點

最新專欄文章 更多

彭博觀點 - 香港IPO市場於明年迎來反彈　中資券商將繼續主導全球IPO承銷
2023/08/08
香港IPO市場於明年迎來反彈　中資券商將繼續主導全球IPO承銷
彭博觀點 - 債券通為內地金融市場開放作出貢獻
2023/07/05
債券通為內地金融市場開放作出貢獻
彭博觀點 - 「互換通」將深化中國金融市場外資參與度
2023/05/08
「互換通」將深化中國金融市場外資參與度
彭博觀點 - 一季度業績期為中國股市復甦鋪路
2023/04/04
一季度業績期為中國股市復甦鋪路
彭博觀點 - 中國國內綠色金融標準進一步與國際接軌
2023/01/30
中國國內綠色金融標準進一步與國際接軌
股票 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國經濟】美國知名經濟師：美國將於6個月內陷入衰退　「若可以避過衰退，這將會是奇跡」

下一篇文章

【港股通】上交所調整港股通名單　加入融創、大家樂等22隻股份（附名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【GEM上市】「十優港姐」麥明詩獲委為傳承教育非執董　袍金連顧問費年收136萬
【GEM上市】「十優港姐」麥明詩獲委為傳承教育非執董　袍金連顧問費年收136萬
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【打風消息︱蘇拉】天文台：明早5時前改掛更高風球的可能性不大　未來數日受海葵相關雨帶影響（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台：明早5時前改掛更高風球的可能性不大　未來數日受海葵相關雨帶影響（不斷更新）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款