中國債務政策增强資管公司韌性

此前房企暴雷以及有信托産品出現兌付逾期，中國政府花了長達七年推行去杠杆政策，有效地提高了金融體系面對衝擊的能力，也增强了資産管理公司應對更多信用事件衝擊的韌性。事實上，自2017年以來，資管行業與專戶有關的影子銀行業務規模下降了70%以上。

逐步去杠杆化降低金融風險

於2017年，中國縮减信貸以限制影子銀行擴張，壓制影子銀行的金融風險。於2018年，中國出台更嚴格的資管新規，現時中國面臨的系統性金融風險較低。與此同時，中國金融板塊也開始出現跑輸大市的趨勢。證券、基金和信托公司無法繼續向銀行提供通道避開相關限制，向高風險借款人提供表外貸款。

根據我們的計算，截至今年年中，資管行業的整體資産管理規模約爲110萬億元人民幣，自2017年以來未能實現增長，反映出交叉性金融業務的重複計算問題已經不存在。根據中國證監會的預測，資管行業的規模已較2016年約60萬億元人民幣有所增長。

過去七年間，中國資管行業的結構發生了巨大變化。私募基金、信托和非淨值型理財産品的規模下降，然而公募基金的規模激增。2018年，多家金融監管機構共同發布了資管新規，禁止涉及監管套利、風險較高的影子銀行業務。保本型産品、交叉性金融産品、資金池業務、杠杆水平、底層資産期限錯配以及資金募集均受到限制，所有投資産品現在都必須披露淨值。

券商、基金和信托的影子銀行業務規模驟降

對於中國的證券公司、基金公司和信托，影子銀行業務往往通過專戶（基金的單個産品只有一名投資者）中的一對一資管計劃展開。中國證券投資基金業協會的數據顯示，截至今年6月底，證券公司和基金公司的專戶業務規模自2016年以來大幅下降74%至7萬億元人民幣。該業務的規模將會隨著敞口縮减而不斷下降。信托公司方面，截至今年3月底，一對一投資信托的規模自2017年以來已下降66%至4萬億元人民幣，而與地産商有關的信托規模自2019年以來下降58%至1.1萬億元人民幣。

信托貸款自2018年以來縮减一半以上

儘管房地產行業佔中國信託資產總額一定的規模，但自2018年以來，中國來自信托行業的系統性金融風險似乎較溫和。由於全國信托貸款餘額從2018年年初的人民幣8.6萬億元大幅下降至今年7月的人民幣3.8萬億元，信托的信用風險已有所緩解。信托資産規模已從峰值水平人民幣26.3萬億元降至今年7月的人民幣21.1萬億元。

彭博經濟研究的數據顯示，房地産行業通過非標準債務籌集了人民幣7.3萬億元資金，其中信托佔人民幣2.2萬億元。但假設違約率爲20%，對於中國的整個金融系統而言，人民幣4,400億元的損失規模，相對而言較為微不足道。

責任編輯︰梁浩碩