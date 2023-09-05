▲ 【香港經濟】香港8月標普全球PMI升至49.8 連續兩月低於50榮枯線

標普全球最新PMI數據顯示，8月份標普全球香港特區採購經理指數（PMI）由上月的49.4升至 49.8，連續兩月低於50榮枯線，反映私營經濟再度轉差，惟幅度輕微。

報告指，經濟放緩減弱市場基本需求，造成整體新訂單量連續兩月收縮，跌幅雖然溫和，但仍高於上月。來自内地的新增業務由升轉跌，牽引了新增訂單的部分跌幅，儘管8月的出口量有小幅增長。有見於整體新訂單量減少，私營企業因此連續兩月減產，但幅度不大。業者趁機騰出產能處理積壓工作，故手頭末完的訂單量由升轉跌。

產能壓力紓缓，企業續於8月縮減人力配置。調查資料顯示，員工請辭仍是過去一月就業減少的主要原因，但也有公司因業務萎縮而減少招聘。

採購活動重拾升軌 推高庫存水平

反觀8月的採購活動則重拾升軌， 且推高庫存水平。企業匯報為持續營運而添置更多投入品，而且月內供應商交貨延誤的情況，也更加嚴重。在供應限制的影響下，供應商於8月延長了交貨期。

價格方面，8月的整體投入成本持續上漲，升幅由採購價格與薪資成本兩者帶動。原材料價格飊升，加上薪酬調整，造成整體開支大幅增加。雖然訂單需求放緩，減慢了投入成本的通脹幅度，但有關升幅仍高於長期平均值，企業於是將部分成本負擔轉嫁客戶，繼續調高產出8月的銷售價格，但升幅已較上月收歛。

私管企業營商情緒轉為悲觀

展望末來一年，香港特區私管企業的營商情緒自去年11月以來首次轉為悲觀。業者普遍憂慮需求持續走弱之後的前景走向，以及競爭加劇影響銷情。綜觀過去數據，商業信心跌至2021年2月以來最弱。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，數據顯示，香港8月營商環境持續走弱。計及來白內地的新增業務由升轉跌，則整體市場需求減弱，乃本港增長放缓所主要原因。

Jingyi Pan指，環球加息影響經濟，雖早料及商業活動會略為為收縮，但新增訂單持續減少，則顯示未來數月產出仍有下調空間，這從企業8月的經營信心由好轉淡，反映業者對近期前景並不樂觀。好消意是成本通張的壓力隨需求走軟而見頂减弱，符合融資條件收緊的預期方向。

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責任編輯︰梁浩碩