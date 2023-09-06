【ET開市直擊】港股、美股年底前走勢預測 有咩板塊跑贏大市？（歡迎觀眾問股）

步入9月第2個交易日，恒指未能延續上日升勢，收跌387點，報18,456點，再次跌穿20天綫。回顧港股年初至今表現，恒指自1月見最高位22,688點後，回調近20%，上月收市更低見17,623點，是目前表現最差的主要股票市場，港股今年有沒有機會已見底？美股方面，受AI熱帶動表現強勢，惟歷史數據顯示，美股9月表現向來低迷，「9月效應」會否重創美股市場？美股強勢又可以持續多久？渣打財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖（Lloyd）今早9時於《ET開市直擊》為你前瞻港股、美股年底前走勢，以及推介數個行業板塊！有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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責任編輯：葉淼