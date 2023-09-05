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【港股市況】融創中國逆市升16%、內房回吐 友邦跌近3% 恒指半日跌284點（不斷更新）
港股於9月首個交易日大升逾400點後，今早回吐近300點。恒指低開126點，其後走勢反覆向下，恒生指數半日回吐284點，報18559點，成交507億元。科指跌1.5%，報4240點。融創中國 （01918） 逆市升逾16%，至於其他內房普遍回吐，潤地 （01109） 跌近半成。歐舒丹 （00973） 復牌挫25%，友邦 （01299） 跌近3%，ATM跌0.3%至近2%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰ 【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【12：00】恒生指數半日回吐284點，報18559點，成交507億元。科指跌1.5%，報4240點。融創中國 （01918） 逆市升逾16%，至於其他內房普遍回吐，潤地 （01109） 跌近半成。歐舒丹 （00973） 復牌挫25%，友邦 （01299） 跌近3%，ATM跌0.3%至近2%。
【11：51】【異動股】友聯國際教育、馬可數字科技大手炒上 遭查後仍獲調入港股通名單
【11：40】商湯 （00020） 跌逾4%，低見1.59元。
【11：40】港股中午收市前跌近300點，報18544點，跌299點。
【11：34】名創優品 （09896） 逆市再升逾4%，破頂高見58.25元。
【11：30】內地股市半日回軟，上證跌0.6%，深證跌0.5%，創業板指跌近0.1%。
【11：22】德信中國 （02019） 跌幅擴至近39%，破底低見0.237元。
【11：15】【新股IPO】歐冠昇：收到數間生科企業的上市申請 港交所已建立強大生科生態圈
【11：10】滙豐 （00005） 跌逾1%，友邦 （01299） 跌近3%。
【11：00】友聯國際教育租賃 （01563） 升近兩成，馬可數字科技 （01942） 曾觸發市調機制，最新升逾22%，高見49.2元。
【10：53】港股今早曾跌最多318點，低見18525點，最新跌約270點，報18573點，科指跌1.3%，報4250點。
【10：27】科指新貴東方甄選 （01797） 跌逾4%，低見37.7元。
【10：24】【騰訊700】騰訊據報將於今年全球數字生態大會發布混元大模型 未知是否向公眾開放
【10：24】恒指跌幅擴至近300點，報18559點，跌284點，科指跌1.6%，報4235點。
【10：23】國壽 （02628） 回吐逾2%，平保 （02318） 跌3%。
【10：16】多隻遭滬港通下港股通標的名單剔除的股份下挫，德信中國 （02019） 跌逾28%破底，港龍中國 （06968） 跌逾25%，樂享 （06988） 跌17%，香港航天科技 （01725） 跌一成，三葉草生物 （02197） 跌11%，正商實業 （00185） 跌逾13%破底。
【10：11】中芯國際 （00981） 逆市再升逾2%，股價高見22.7元。
【09：57】中國8月財新服務業PMI為51.8，低於預期的53.5及前值54.1。中國8月財新綜合PMI為51.7，前值51.9。中國8月財新綜合PMI為51.7，前值51.9。
【09：54】內房回吐，中海外 （00688） 跌逾3%，潤地 （01109） 跌近3%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌近1%，龍湖 （00960） 跌近3%。
【09：52】傳承教育 （08195） 逆市升逾8%，早段高見2.29元。
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【09：50】融創 （01918） 最新升21%，高見1.54元，融創服務 （01516） 轉跌0.4%，低見2.65元。
【09：47】攜程 （09961） 績後向下，跌3%低見319元。
【09：45】意馬國際 （00585） 股價再升逾4%，破頂高見1.94元。
【09：39】融創 （01918） 升幅擴至15%，高見1.5元。
【09：38】恒指開市初段跌約200點，報18640點，跌204點，科指跌1.2%，報4255點。
【09：37】【港股通】上交所調整港股通名單 加入融創、大家樂等22隻股份
【09：34】新奧能源 （02688） 未止跌，股價今早再跌6%，破底低見54.65元。
【09：31】創新奇智 （02121） 跌6%，開市初段低見17.64元，成交達2億元。
【09：27】太古地產 （01972） 逆市靠穩，升0.4%。
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【09：25】【新股IPO】宜明昂科1541首掛開報21.2元高定價14% 一手帳面賺520元
【09：21】融創中國 （01918） 升逾5%，融創服務 （01516） 升近2%，歐舒丹 （00973） 復牌挫28%，恒指低開126點，開報18717點，科指跌0.4%，報4286點。
【09：13】期指開報18703點，跌99點。
【09：05】【香港經濟】香港8月標普全球PMI升至49.8 連續兩月低於50榮枯線
【08：08】恒指黑期跌約97點，報18744點，道指期貨跌29點，報34853點。
【07：47】【業績︱旅遊股】攜程上季按年多賺8.1倍 收入升1.8倍、超過2019年疫情前同期
【07：45】【L'Occitane973】歐舒丹︰控股股東決定不會提出自願全面收購要約 今復牌
【07：45】【內房危機】融創服務突宣布派特別息 不多於0.235元
【07：45】【Morning精點】陳茂波澄清：無排除減印花稅選項︱麥明詩獲委為傳承教育非執董、袍金連顧問費年收136萬
【07：45】【貼現窗】金管局連續兩日貼現窗投放流動性 隔夜拆息齊飈
【07：45】恒指夜期收市跌83點，收報18719點，低水215點。
【07：30】美股周一勞動節假期休市 ；歐股先升後回，收市微跌0.04% ；英、法及德股分別倒跌0.16%、0.24%及0.1%。
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌83點 滙市變動不大（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩