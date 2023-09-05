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【港股市況】恒指黑期跌約97點 道指期貨跌29點（不斷更新）
股市 08:12 2023/09/05
美股周一勞動節假期休市，歐股先升後回，港股於9月首個交易日大升逾400點後，恒指夜期跌83點，收報18719點，低水215點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰ 【下一頁】
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即市走勢︰
【08：08】恒指黑期跌約97點，報18744點，道指期貨跌29點，報34853點。
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【07：45】恒指夜期收市跌83點，收報18719點，低水215點。
【07：30】美股周一勞動節假期休市 ；歐股先升後回，收市微跌0.04% ；英、法及德股分別倒跌0.16%、0.24%及0.1%。
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌83點 滙市變動不大（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩
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