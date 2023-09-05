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【港股市況】恒指黑期跌約97點　道指期貨跌29點（不斷更新）

股市 08:12 2023/09/05

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港股市況不斷更新

美股周一勞動節假期休市，歐股先升後回，港股於9月首個交易日大升逾400點後，恒指夜期跌83點，收報18719點，低水215點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰ 【下一頁】

財經日誌︰

點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：08】恒指黑期跌約97點，報18744點，道指期貨跌29點，報34853點。

【07：47】【業績︱旅遊股】攜程上季按年多賺8.1倍　收入升1.8倍、超過2019年疫情前同期

【07：45】【L'Occitane973】歐舒丹︰控股股東決定不會提出自願全面收購要約　今復牌

【07：45】【內房危機】融創服務突宣布派特別息　不多於0.235元

【07：45】【Morning精點】陳茂波澄清：無排除減印花稅選項︱麥明詩獲委為傳承教育非執董、袍金連顧問費年收136萬

【07：45】【貼現窗】金管局連續兩日貼現窗投放流動性　隔夜拆息齊飈

【07：45】恒指夜期收市跌83點，收報18719點，低水215點。

【07：30】美股周一勞動節假期休市 ；歐股先升後回，收市微跌0.04% ；英、法及德股分別倒跌0.16%、0.24%及0.1%。

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 恒指夜期 期貨 恒生指數 美股
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【業績︱旅遊股】攜程上季按年多賺8.1倍　收入升1.8倍、超過2019年疫情前同期
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