【恒指夜期+ADR】夜期收市升16點　離岸人民幣守7.3關（不斷更新）

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布蘭特期油升穿90美元，觸發市場對通脹重燃的憂慮，美滙指數升0.5%，撲105關，10年期美債息撲4.26厘，不過，油價升勢始於地緣政治危機，沙特及俄羅斯原油減產直至年底，惟儲局加息指標是核心PCE指數，是排除油價及食品價格走勢。

離岸人民幣下跌，收報7.3030，跌0.4%，中概股指數跌2.1%，收報7123點，守7000點關；夜期升反覆升16點，收報18439點，百度低港股收市價近2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 百度ADR 139.78 -1.6% 美團ADR 128.60 0.0% 騰訊ADR 327.79 -0.4% 滙豐ADR 58.37 +1.3% 阿里巴巴美股 92.78 +0.5%

北水吸資增至120億 買指數ETF

港股回吐，北水借勢入市，吸資加度增至120億元。北水加倉指數ETF，其中，盈富基金 （02800） 吸資58億元，南方恒生科技 （03033） 及國指ETF （02828） 吸資13.3億及5.3億元。另外，港股通新貴珍酒李渡 （06979） 也獲吸資3.8億元。不過，中芯 （00981） 則遭北水淨沽6.9億元。

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融創再升25% 國藥跌8%、小米跌6% 恒指跌387點

港股於9月首個交易日大升逾400點後，今日回吐近400點。恒指低開126點，其後走勢反覆向下，尾市跌最多412點，恒指跌387點，收報18456點，成交近1015億元。科指跌2.6%，報4193點。融創中國 （01918） 逆市再升25%，小米 （01810） 跌逾6%，國藥 （01099） 跌8%，攜程 （09961） 跌近8%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 碧桂園服務 9.58 +2.0 +1 14 舜宇 66.30 +0.4 +1 25 申洲國際 79.15 +0.1 +1 22 滙豐 57.65 -1.9 -27 9 美團 128.60 -3.1 -37 - 友邦 69.40 -3.5 -48 374

美股動態不斷更新，詳情請看︰ 【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期升反覆升16點，收報18439點

【23：12】夜期升反覆升4點

【18：28】恒指夜期升41點，報18464點。

【17：39】【王衛旗下】順豐控股勁沽1.1億股先豐服務、帳面蝕77.5% 後者近月遭美納出口管制清單

【16：10】融創中國 （01918） 逆市再升25%，小米 （01810） 跌逾6%，國藥 （01099） 跌8%，攜程 （09961） 跌近8%，恒指跌387點，收報18456點，成交近1015億元。科指跌2.6%，報4193點。

【16：00】恒指U盤前跌400點，報18444點。

【15：38】小米 （01810） 尾市跌逾6%，低見11.6元。

【15：37】恒指跌約400點，報18441點，科指跌2.7%，報4187點。

【15：26】【港股成交】恒指公司：港股成交下跌不等於失去活力 大市轉手率仍與長期平均值相若

【15：12】友邦 （01299） 尾市跌近4%，滙豐 （00005） 跌逾2%，中移動 （00941） 跌0.6%，港交所 （00388） 跌0.5%。

【15：00】【中國經濟】大摩：市場對中國投資過度 相反印度則展示更多投資機會

【14：28】融創 （01918） 午後升幅再擴大，最新又升三成，高見1.64元。

【14：15】恒指跌逾300點，跌穿今早低位，報18517點，跌326點，科指跌2.2%，報4210點。

【14：14】小米 （01810） 低開低走，股價跌逾5%，低見11.74元。

【14：06】中芯國際 （00981） 回吐，股價午後跌逾5%，低見20.6元。

【13：38】阿里巴巴 （09988） 回穩，逆市升0.3%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌逾1%。

【13：33】【夜經濟】李家超：下周公布推動夜經濟細節 商場地產股隨大市走弱

【13：15】東方甄選 （01797） 跌逾5%，低見37.35元。

【13：08】潤電 （00836） 逆市升3%，中國電力 （02380） 升逾5%，龍源電力 （00916） 跌0.2%。

【13：05】國藥 （01099） 正式納入恒指，股價跌逾3%，低見21.8元。

【13：03】攜程 （09961） 績後下挫，午後初段跌近6%，低見310.4元。

【13：02】港股午後初段跌約265點，報18579點，科指跌1.4%，報4245點。

【12：41】【港元拆息】港元拆息普遍向上 1個月HIBOR重上4厘

【12：20】【分析】瑞銀：市場低估國泰航空產生現金流能力 該行為何憑一個重要原因調升目標價？

【12：17】【内房危機】碧桂園午前跌2% 據報已付兩筆美元債利息 避免實質違約

【12：00】恒生指數半日回吐284點，報18559點，成交507億元。科指跌1.5%，報4240點。融創中國 （01918） 逆市升逾16%，至於其他內房普遍回吐，潤地 （01109） 跌近半成。歐舒丹 （00973） 復牌挫25%，友邦 （01299） 跌近3%，ATM跌0.3%至近2%。

【11：51】【異動股】友聯國際教育、馬可數字科技大手炒上 遭查後仍獲調入港股通名單

【11：40】商湯 （00020） 跌逾4%，低見1.59元。

【11：40】港股中午收市前跌近300點，報18544點，跌299點。

【11：34】名創優品 （09896） 逆市再升逾4%，破頂高見58.25元。

【11：30】內地股市半日回軟，上證跌0.6%，深證跌0.5%，創業板指跌近0.1%。

【11：22】德信中國 （02019） 跌幅擴至近39%，破底低見0.237元。

【11：15】【新股IPO】歐冠昇：收到數間生科企業的上市申請 港交所已建立強大生科生態圈

【11：10】滙豐 （00005） 跌逾1%，友邦 （01299） 跌近3%。

【11：00】友聯國際教育租賃 （01563） 升近兩成，馬可數字科技 （01942） 曾觸發市調機制，最新升逾22%，高見49.2元。

【10：53】港股今早曾跌最多318點，低見18525點，最新跌約270點，報18573點，科指跌1.3%，報4250點。

【10：27】科指新貴東方甄選 （01797） 跌逾4%，低見37.7元。

【10：24】【騰訊700】騰訊據報將於今年全球數字生態大會發布混元大模型 未知是否向公眾開放

【10：24】恒指跌幅擴至近300點，報18559點，跌284點，科指跌1.6%，報4235點。

【10：23】國壽 （02628） 回吐逾2%，平保 （02318） 跌3%。

【10：16】多隻遭滬港通下港股通標的名單剔除的股份下挫，德信中國 （02019） 跌逾28%破底，港龍中國 （06968） 跌逾25%，樂享 （06988） 跌17%，香港航天科技 （01725） 跌一成，三葉草生物 （02197） 跌11%，正商實業 （00185） 跌逾13%破底。

【10：11】中芯國際 （00981） 逆市再升逾2%，股價高見22.7元。

【09：57】中國8月財新服務業PMI為51.8，低於預期的53.5及前值54.1。中國8月財新綜合PMI為51.7，前值51.9。中國8月財新綜合PMI為51.7，前值51.9。

【09：54】內房回吐，中海外 （00688） 跌逾3%，潤地 （01109） 跌近3%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌近1%，龍湖 （00960） 跌近3%。

【09：52】傳承教育 （08195） 逆市升逾8%，早段高見2.29元。

【GEM上市】「十優港姐」麥明詩獲委為傳承教育非執董 袍金連顧問費年收136萬

【09：50】融創 （01918） 最新升21%，高見1.54元，融創服務 （01516） 轉跌0.4%，低見2.65元。

【09：47】攜程 （09961） 績後向下，跌3%低見319元。

【09：45】意馬國際 （00585） 股價再升逾4%，破頂高見1.94元。

【09：39】融創 （01918） 升幅擴至15%，高見1.5元。

【09：38】恒指開市初段跌約200點，報18640點，跌204點，科指跌1.2%，報4255點。

【09：37】【港股通】上交所調整港股通名單 加入融創、大家樂等22隻股份

【09：34】新奧能源 （02688） 未止跌，股價今早再跌6%，破底低見54.65元。

【09：31】創新奇智 （02121） 跌6%，開市初段低見17.64元，成交達2億元。

【09：27】太古地產 （01972） 逆市靠穩，升0.4%。

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【09：25】【新股IPO】宜明昂科1541首掛開報21.2元高定價14% 一手帳面賺520元

【09：21】融創中國 （01918） 升逾5%，融創服務 （01516） 升近2%，歐舒丹 （00973） 復牌挫28%，恒指低開126點，開報18717點，科指跌0.4%，報4286點。

【09：13】期指開報18703點，跌99點。

【09：05】【香港經濟】香港8月標普全球PMI升至49.8 連續兩月低於50榮枯線

【08：08】恒指黑期跌約97點，報18744點，道指期貨跌29點，報34853點。

【07：47】【業績︱旅遊股】攜程上季按年多賺8.1倍 收入升1.8倍、超過2019年疫情前同期

【07：45】【L'Occitane973】歐舒丹︰控股股東決定不會提出自願全面收購要約 今復牌

【07：45】【內房危機】融創服務突宣布派特別息 不多於0.235元

【07：45】【Morning精點】陳茂波澄清：無排除減印花稅選項︱麥明詩獲委為傳承教育非執董、袍金連顧問費年收136萬

【07：45】【貼現窗】金管局連續兩日貼現窗投放流動性 隔夜拆息齊飈

【07：45】恒指夜期收市跌83點，收報18719點，低水215點。

【07：30】美股周一勞動節假期休市 ；歐股先升後回，收市微跌0.04% ；英、法及德股分別倒跌0.16%、0.24%及0.1%。

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌83點 滙市變動不大（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩