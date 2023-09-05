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【業績︱旅遊股】攜程績後挫逾8%　上季按年多賺8.1倍　收入升1.8倍、超過2019年疫情前同期

股市 14:33 2023/09/05

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【業績︱旅遊股】攜程上季按年多賺8.1倍　收入升1.8倍、超過2019年疫情前同期

攜程 （09961） 公布上季業績。攜程第二季歸屬於攜程集團股東的淨利潤為6.3億元（人民幣，下同），按年升8.1倍。經調整EBITDA為37億元，升9.4倍，經調整EBITDA利潤率為33%。

攜程股價績後向下，午後跌逾8%，低見302.2元。

由於積壓的旅行需求依舊強勁，促使旅行預定量不斷增加。期內，淨營業收入按年升1.8倍至112.6億元，超過2019年疫情前同期29%，主要受惠旅遊市場顯著復甦。

其中，住宿預訂營業收入為43億元，按年升2.2倍，交通票務營業收入為48億元，升1.7倍。旅遊度假業務營業收入為7.2億元，升4.9倍。

攜程表示，國內酒店預訂量按年增長1.7倍，較2019年疫情前同期增長超過60%。儘管國際航空業客運量僅恢復到37%，出境酒店和機票預訂量恢復到2019年疫情前同期水平的60%以上。

公司國際OTA平台的機票預訂量同比增長超過120%，近兩倍於2019年疫情前同期水平。

至於半年計，攜程扭虧為盈，上半年轉賺40億元。收入升1.5倍至204.5億元。

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責任編輯︰梁浩碩

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