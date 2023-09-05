  • 29°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 09:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱旅遊股】攜程上季按年多賺8.1倍　收入升1.8倍、超過2019年疫情前同期

股市 07:47 2023/09/05

分享：

分享：

【業績︱旅遊股】攜程上季按年多賺8.1倍　收入升1.8倍、超過2019年疫情前同期

攜程 （09961） 公布上季業績。攜程第二季歸屬於攜程集團股東的淨利潤為6.3億元（人民幣，下同），按年升8.1倍。經調整EBITDA為37億元，升9.4倍，經調整EBITDA利潤率為33%。

由於積壓的旅行需求依舊強勁，促使旅行預定量不斷增加。期內，淨營業收入按年升1.8倍至112.6億元，超過2019年疫情前同期29%，主要受惠旅遊市場顯著復甦。

其中，住宿預訂營業收入為43億元，按年升2.2倍，交通票務營業收入為48億元，升1.7倍。旅遊度假業務營業收入為7.2億元，升4.9倍。

攜程表示，國內酒店預訂量按年增長1.7倍，較2019年疫情前同期增長超過60%。儘管國際航空業客運量僅恢復到37%，出境酒店和機票預訂量恢復到2019年疫情前同期水平的60%以上。

公司國際OTA平台的機票預訂量同比增長超過120%，近兩倍於2019年疫情前同期水平。

至於半年計，攜程扭虧為盈，上半年轉賺40億元。收入升1.5倍至204.5億元。

開市追揸沽
【開市追揸沽】財爺發文減印花稅冇望？拆解電動車銷量數據

【大行報告】大摩料Trip.com母企攜程股價　未來60日有逾80%機會上升

【旅遊股】百度李彥宏辭任攜程集團董事　立即生效

責任編輯︰梁浩碩

港股 攜程集團－S（09961）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】恒指黑期跌約97點　道指期貨跌29點（不斷更新）

下一篇文章

【L'Occitane973】歐舒丹︰控股股東決定不會提出自願全面收購要約　今復牌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息︱蘇拉】天文台：明早5時前改掛更高風球的可能性不大　未來數日受海葵相關雨帶影響（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台：明早5時前改掛更高風球的可能性不大　未來數日受海葵相關雨帶影響（不斷更新）
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【GEM上市】「十優港姐」麥明詩獲委為傳承教育非執董　袍金連顧問費年收136萬
【GEM上市】「十優港姐」麥明詩獲委為傳承教育非執董　袍金連顧問費年收136萬
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款