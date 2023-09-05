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【北部都會區】港深西部鐵路將招標 傳港鐵外另有三企業競逐

股樓投資 03:00 2023/09/05

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北部都會區發展策略下，香港政府有意興建港深西部鐵路連接元朗洪水橋及深圳前海。據某本地媒體引述消息指，該鐵路項目的建設及運營將會招標，預計除了港鐵（00066）以外，至少會有３間公司參與競標，意味港鐵若競逐項目或遇上競爭。

高息股】太古地產97億人幣競購 上海浦東兩地皮40%股權  詳情請看【下一頁

該報道引述消息指，港府基本上已決定將跨境鐵路招標項目批予單一運營商，他們正在與深圳方面商討實施細節和營運模式，港鐵公司亦可參與競標該項目，該項目將授予最優秀的投標者。

港鐵在剛過去的中期業績中提及，全力支持政府在《北部都會區發展策略》及《跨越 2030 年的鐵路及主要幹道策略性研究》中提出的鐵路項目。相信這些項目將擴大本港鐵路網絡的覆蓋面，並增進香港與大灣區其他城市的交通聯繫。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生估計，由於政府傾向在港深西部鐵路採用輕軌系統，該項目在香港段的成本約200億元。

【大行報告】上半年績反映商場業務強勁復甦趨勢 高盛上調華潤萬象生活至「買入」詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

港鐵公司（00066） 港股

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