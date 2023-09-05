【北部都會區】港深西部鐵路將招標 傳港鐵外另有三企業競逐

北部都會區發展策略下，香港政府有意興建港深西部鐵路連接元朗洪水橋及深圳前海。據某本地媒體引述消息指，該鐵路項目的建設及運營將會招標，預計除了港鐵（00066）以外，至少會有３間公司參與競標，意味港鐵若競逐項目或遇上競爭。

【高息股】太古地產97億人幣競購 上海浦東兩地皮40%股權 詳情請看【下一頁】

該報道引述消息指，港府基本上已決定將跨境鐵路招標項目批予單一運營商，他們正在與深圳方面商討實施細節和營運模式，港鐵公司亦可參與競標該項目，該項目將授予最優秀的投標者。

港鐵在剛過去的中期業績中提及，全力支持政府在《北部都會區發展策略》及《跨越 2030 年的鐵路及主要幹道策略性研究》中提出的鐵路項目。相信這些項目將擴大本港鐵路網絡的覆蓋面，並增進香港與大灣區其他城市的交通聯繫。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生估計，由於政府傾向在港深西部鐵路採用輕軌系統，該項目在香港段的成本約200億元。

【大行報告】上半年績反映商場業務強勁復甦趨勢 高盛上調華潤萬象生活至「買入」詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機