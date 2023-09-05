【香港再出發】香港企業疫後重塑自我　多元革新迎未來

經歷3年疫情，世界漸漸復常，但各行業卻面對新挑戰，在地緣政治、通貨膨脹、利率上升、供應鏈變化等環境因素影響下，香港要重塑自我，主動出擊，才能捕捉新經濟機遇。



3年來的經濟變化，即使是資深企業管理人，亦頭痛不已。近期與各巨企管理人討論前景時，談到突破當前3大挑戰，會是扭轉呆滯業務情況，促進增長的關鍵，包括：1.如何重新塑造客戶體驗，在競爭激烈的環境贏得及留住客戶；2.如何洞悉各行業形勢，建立新業務並增加收入來源，包括與其他企業協作，如成立合資公司等；3.建立高效率的組織架構，培養及融入Z世代人才，提升企業能力，發掘新機遇。



客戶重視無縫數碼體驗

據我們與全球企業的合作及研究發現，要吸引及留住客戶的門檻越來越高，客戶要求無縫及結合現代數碼技術的體驗，要直接到位。要滿足需求，企業要重新設計客戶體驗策略、重建流程及審視協定，而背後最更重要的，是企業內的工作文化革新。現時不少公司存在孤島文化，部門各自為政，令客戶體驗不一致。成功的管理人就要領導企業，透過由上而下的改革，例如成立統籌客戶體驗的專責部門，提供獨有體驗取得客戶的心。



洞悉行業先機 增加收入來源

競爭激烈，管理人都花盡心思戰勝對手，不過據我們的研究發現，原来選擇戰場才更重要，我們早前對2000家企業作出調查，得出的麥肯錫（McKinsey）實力曲線（Power Curve analysis）中，發現無論任何行業，只有不足十分之一的公司在10年內從行業中游躍升到上游，而作為經營者，選擇合適的行業經營（Where to Play）就比如何經營（How to Play）更具策略意義了。



疫後的世界正正面對這個情況，我們甚至看到表現好的行業與表現差的，行業業務績效差距拉開得更大。香港公司要在未來3至5年間取得增長，企業管理人需要更機智與決斷地讓公司進入績效更高的行業或產業鏈，重新分配資源，包括透過拓展新業務線甚至拼購去達成目標。



掌握人才資源 激發Z世代

我們的全球研究亦發現，人才的價值觀發生重大變化，他們更關注持續發展，即使薪酬重要，但四分之三的Z世代和千禧代員工因為職業缺乏流動性及欠發展技能機會而離職。而不同世代人才亦存在巨大文化，工作習慣，與溝通方式等方面的差異，有遠見的人力資源部門早已制定政策加強跨世代人才交流，亦有花心思吸引及留住Z世代，並系统性的發掘隱藏在C級管理人3，4層以下具潛力的Z世代人才。未來3至5年，如何善用跨世代人才，會是企業在人才競爭中脫穎而出的關鍵。



誠言，與過去20年情況相比，香港現時並不處於頂尖優勢，但卻正是企業重新策劃，重塑自我，迎來更光明未來的最佳時機。

撰文 : 石煒麟 麥肯錫全球董事合夥人香港區總經理 欄名 : Smart World