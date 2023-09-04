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【内房危機】碧桂園完成新股發行　另傳擬展期7隻境內債3年

股市 23:21 2023/09/04

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碧桂園 （02007） 公布完成新股發行，完成認購事項後，建滔持股3.5億股，佔發行股數1.25%，碧桂園主席楊惠妍持股跌至51.95%。另外，《澎湃新聞》引述消息稱，碧桂園有意對「21碧地03」等7隻債券展期3年，涉及債券餘額約103.1億元人民幣。

報道引述債券持有人表示，在「16碧園05」未投票通過展期時，已與與碧桂園展開談判，當時公司提供的方案與「16碧園05」一樣，即展期3年、5隻2023年到期的債券共享一個增信措施資產包。

該持有人又稱，最終方案是7隻債券一起打包，共享一個增信資產包。

與此同時，雖然「16碧園05」的展期方案已獲通過，但仍存在爭議。《路透》最新引述消息稱，有部分小額債券持有人要求撤銷展期決定，原因是指兩次會議召開前題條件及流程不符要求。碧桂園拒絕置評。

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記者：伍鍵文

港股 碧桂園（02007） 碧桂園
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