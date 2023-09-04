【高息股】太古地產97億人幣競購 上海浦東兩地皮40%股權

太古地產(01972)宣布透過旗下兩間全資附屬公司分別提交投標，收購持有上海浦東新區兩宗地塊的兩間公司各40%的股份。太古地產是這兩宗公開掛牌出讓的唯一合資格競投人。兩項目權益合共作價97億元人民幣。兩項目餘下的60%股份由上海國企陸家嘴開發持有，陸家嘴開發擁有優先收購該兩間公司40%在售股份的權益。

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第一塊地皮位於浦東新區洋涇區域黃浦江沿岸，該地塊規劃的建築面積約389,934平方米（包括地下零售建築面積20,000平方米）。如太古地產成功收購該地塊的股份，公司將與陸家嘴開發共同將該地塊發展作零售、辦公、住宅、及文化用途。第二塊地皮位於浦東新區前灘國際商務區，規劃的地上地下總建築面積約602,431.47平方米。如太古地產能成功收購該地塊的股份，將與陸家嘴開發一起將該地塊發展作零售、辦公及住宅用途。

行政總裁彭國邦表示，很高興有機會競投這兩塊極具發展潛力的地塊。在公司的港幣1,000億元投資計劃下，我們正銳意拓展在中國內地的業務投資，希望發展更多項目。目前太古地產在上海，亦正在營運興業太古匯，前灘太古里及張園項目。

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