【美股焦點】摩通指投資者情緒過度樂觀　建議低配美股

美股今年至今仍升超過5%，加上AI概念股及多隻科技股持續有資金流入熱炒，成為市場焦點。但摩通則認為市場情緒自滿而且信心偏強，但憂慮企業盈利有再度下修風險，故認為環球股市會較美股更具吸引力，建議投資者應低配美股，

摩通指出，市場情緒明顯自滿、反映市場恐慌的VIX指數處於低位，而且「害怕錯過」投資機會的情緒完全佔據了上風。股市投資者的信心之強，令該行感到擔憂。該行表示，即使9月股市通常表現疲弱，但目前市場情緒和頭寸也並非看跌，又認為投資者已經完全接受了美國經濟軟著陸的情景。

該行報告指，MSCI美國指數的12個月遠期市盈率（PE）為19倍，已經處於過高水平了，尤其是與實際債息率走高的情況相比。他們表示，雖然倍數與每股

純利勢頭呈正相關，但企業利潤有可能會再次下修。



摩通認為環球股市依然比美股更具吸引力，該行團隊仍然超配世界其他地區，重點關注瑞士，同時仍然低配美國。但今年以來，標普500指數表現優於除美國外的MSCI全球指數，顯示該策略並沒有奏效。

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編輯：葉志偉