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【內房危機】太古地產出手競投　料百億接手上海浦東兩鑽石級地皮權益

股市 20:43 2023/09/04

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中國出招救市後，太古地產 （01972） 出手競投上海浦東新區兩塊地的部份權益，洋涇地塊更是黃浦江沿岸被視為鑽石級的一綫地皮，均作零售、辦公、住宅等綜合用途，涉及造價共97億元，由於陸家嘴開發已放棄收購優先購買權，太古地產成為公開掛牌出讓的唯一合資格競投人。

太古地產行政總裁彭國邦表示，很高興有機會競投這兩塊極具發展潛力的地塊。在公司1000億元投資計劃下，正銳意拓展在中國內地的業務投資，希望發展更多項目。參與這兩個投資機會正體現了公司積極擴展業務的發展策略，彰顯了太古地產對投資中國內地的長期承諾。

彭國邦續指，上海是國際大都市，很希望能繼續拓展在上海的投資，憑藉我們發展及管理綜合商業項目的成功經驗，進一步助力上海的城市更新和建設成為更高水平的國際消費中心城市。

太古地產透過旗下兩間全資附屬公司分別提交投標，收購持有上海浦東新區兩宗地塊的兩間公司東袤及耀龍各40%的股份。餘下的60%股份，由上海陸家嘴開發持有。

其中一地塊位於浦東新區洋涇區域黃浦江沿岸，規劃建築面積約39萬平方米（包括地下零售建築面積2萬平方米）。

另一地塊位於浦東新區前灘國際商務區，規劃的地上地下總建築面積約60萬平方米。如太古地產能成功收購該地塊的股份，將與陸家嘴開發一起將該地塊發展作零售、辦公及住宅用途。

【業績︱太古系】太古地產基本溢利按年跌6.4%　中期股息升3%至33仙

記者：譚志偉

港股 內地物業 收購 太古地產（01972）
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