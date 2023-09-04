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【分析】內地「認房不認貸」成功刺激樓市成交　為何高盛看淡政策對樓市利好的可持續性？

股市 18:34 2023/09/04

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為何高盛看淡「認房不認貸」政策對樓市利好的可持續性?

內地一線城市推「認房不認貸」政策，成功刺激樓市成交急增。高盛認為，內地全國放寬房地產貸款息率，再加上一線城市亦有支持政策，有助重建買家信心，略為紓緩買家的還款壓力，並為第四季的傳統樓市旺季反彈鋪路，但基於家庭槓桿比率已高，故有關提振措施料對市場產生的積極影響或不會維持很長時間，難以緩觸目前房地產市場去槓桿及價格下跌的壓力。

高盛稱，「認房不認貸」政策或會導致二手市場放盤量增加，因尋求樓市升級的買家或會放盤，導致供應大增，但在宏觀經濟存在挑戰下，潛在買家的數量或不足以消化所有供應。

樓市已逐步進入第二階段放寬措施

高盛指，內地樓市已由第一階段放寬措施，即放寬昔日的限購政策、按揭申請、樓價上限、再出售限制等，逐步移至第二階段，相信當局在第二階段會更加有效利用其資本負債表，向買家及內房開發商推出更具規模的財政支持方案，以紓緩樓市去槓桿的壓力，並支持家庭財政再度槓桿化。

基於房地產市場進入第二階段放寬，高盛預期，擁有強勁資產負債表及具融資能力的企業，將於未來數年出現更早的復甦，而且利潤率將更強勁。該行首選中海外 （00688） ，並紓「確信買入」評級，另予中海外宏洋 （00081） 、華潤置地 （01109） 、中國金茂 （00817） 、綠城 （03900） 、龍湖 （00960） 、招商蛇口（深：001979）及保利發展（滬：600048）「買入」評級。

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編輯：陳韻妍

港股 招商蛇口（深：001979） 保利地產（滬：600048） 龍湖集團（00960） 綠城中國（03900） 中國海外宏洋集團（00081） 中國海外發展（00688） 華潤置地（01109） 大行報告 內地物業
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