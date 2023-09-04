原鑽價格近一年跌4成　DeBeers有份參一腳？香港年輕人有多重視「天然」？

鑽石近一個世紀都被包裝成「訂婚信物」，但近一年天然原鑽價格大跌4成，最大敵人之一正是物理結構相同的「實驗室鑽石（lab-grown diamond）」，香港人又有多接受婚戒鑽石來自實驗室？

主流訂婚戒指上使用的1卡至2卡鑽石，大多由重2卡至4卡的原鑽切割、打磨而成。彭博報道，DeBeers 去年6月將這類原鑽，定價為每卡1400美元，但今年7月每卡售價跌至850美元，一年間大跌4成。報道續指，若以DeBeers以外的二級市場計，原鑽價格更低。

另外，由國際鑽石交易所統計的鑽石價格指數，最新價格也較去年高位大跌3成，兩項指標都顯示天然鑽石正在跌價。

天然鑽石、實驗鑽石物理並無二致 DeBeers有份推低價格？

外電將天然鑽石價格下跌原因，歸因於歐美高通脹令消費者轉移消費，另一主因是實驗室鑽石技術日漸成熟。天然鑽石需要經過長年高溫高壓而形成，但物理結構上，與實驗室花幾星期製造出來的鑽石，並無分別，而且亦不用背上開採不環保的污名，令不少美國年輕人轉向實驗室鑽石。

另一方面，鑽石巨頭DeBeers亦有生產實驗室鑽石，並且以大幅折讓價格出售，令市面上實驗室鑽石售價較天然鑽石折讓，由2018年的20%擴大至80%。DeBeers管理層受訪時不諱言，希望消費者能將實驗室鑽石、天然鑽石視為兩個截然不同市場。

港人對天然鑽石仍有偏好 8成：「十分在意」

香港方面，年輕人對人工鑽石態度又如何？

DeBeers 今年5月委託調查機構，訪問482名香港年輕男女，8成受訪者表示希望訂婚戒指是使用天然鑽石，當中8成更指「十分在意」鑽石是否天然，39%要求有證書證明、21%注重鑽石來源。

在偏好天然鑽石的受訪之中，約一半解釋天然鑽石是「獨一無二」和「經歷大自然洗禮」。

不過，值得注意，該調查訪問對象77%都是女性，23%為男性，公司未有解釋為何調查設計上，兩性受訪者比例有如此差距。

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