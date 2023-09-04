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【券商點睇】貝殼次季經調整純利遠勝預期 中金維持貝殼美股跑贏行業 目標價25美元

股樓投資 16:28 2023/09/04

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中金發表報告，指貝殼(02423)次季收入按年增長41%至195億元人民幣，超出該行及市場預期；經調整純利24億元，大幅超出市場預期43%。

【同場加映】溫股知新：內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

報告指，貝殼指引本季(第三季)收入按年降9.1%至11.9%，至介乎155億至160億元，區間中值低於市場預期20.5%，主要考慮近期房地產相關政策及措施的潛在影響不確定性尚存。

 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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中金考慮到市場修復慢於預期，故下調貝殼2023年和2024年收入9%和8%；同時考慮到貝殼營運槓桿釋放優於預期，因此維持經調整淨利潤預測基本不變，並維持予貝殼美股「跑贏行業」評級和目標價25美元。

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記者：張以正

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貝殼－W（02423） 貝殼找房（美：Beke） 純利 目標價 買入 港股 中國

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