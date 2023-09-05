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【綠債2023】新一批零售綠色債券「保底息」4.75厘　9.18開始認購　發行規模不少於150億元

股市 17:42 2023/09/05

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新一批綠色零售債券「保底息」4.75厘　9.18開始認購　發行規模不少於150億元

新一批零售綠色債券發售細則正式公布，財經事務及庫務局局長許正宇表示，新一批零售綠色債券的發行規模不少於150億元，按照市況，發行規模將最多加至200億元。是次零售綠色債券「保底息」為4.75厘，半年派息一次，較上一批的零售綠色債券「保底息」2.5厘，高2.25個百分點。香港上海滙豐銀行和中銀香港 （02388） 為今次零售綠色債券的聯席安排行。

零售綠債每手申請額為1萬元　不設認購上限

是次零售綠債每手申請額為1萬元，年期為3年，於9月18日上午9時至9月28日下午2時認購，10月10日發行，不設認購上限。

對於新綠債「保底息」定於4.75厘的考慮因素，金管局副總裁陳維民表示，設定該息率時考慮了多重因素，包括市場上供求關係、當前利率包括銀行不同年期的存款利率、市民對未來一段時間利率的預期、外圍情況、香港通脹等，亦參考近期銀債所定下的息率。

對於今批零售綠債發行額度，財經事務及庫務局局長許正宇表示，定條款及額度時已考慮因素包括市況以及對潛在需求的評估，政府的條款設定已容納了彈性，以150億為始，下一步有機會加額至200億。陳維民補充，今年預算案已估算發綠債額度650億，今年較早前已發行相當數量針對機構投資者的綠債，剩下的額度大致要符合政府發債總額。 

中銀周國昌：倘資金充裕　可考慮認購10手

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，以今批綠債定息水平，相信認購反應熱烈，料較大機會有超過50萬人認購，而且超額認購機會大。他指半年結已過，銀行定存優惠、港元拆息已早前回落，此時有4.75厘定息綠債推出是恰到好處，市場現預期息港息美息近見頂，今年內餘下3次美國議息，或只加在其中一次加息，故鎖定3年4.75厘回報對市民而言吸引。資金充裕的市民可考慮認購10手。

香港上海滙豐銀行大中華市場外滙固收交易部主管黃子卓表示，3個月港元拆息目前約4.5厘，料今年底都徘徊相若水平，料不會升至5厘水平，而香港明年通脹可能有降溫。

政府於去年2月宣布在政府綠色債券計劃下首次發行綠色零售債券 （04252） ，並於同年5月19日正式上市，最終發行額為200億元，年期為三年，每六個月派一次息，保證息率為2.5%。可是，由於息差問題，去年首發綠債債價仍未浮上水面，今收報96.5元。

被問今批綠債會否如上批「綠債」般「破發」，許正宇表示，綠債屬固定收益資產選項，投資者一般關注其信貸風險較低、穩定性較高，滿足不同人的投資需要，市民若在未到期賣出債券以追求更高回報，屬個人自身決定。

第2批零售綠債發行詳情
發行年期3年
每手申請價1萬元
發行額150元，可視乎市場情況，提高至最多200億元
利息每6個月付息，以相關利息釐定日所釐定的年息付息，並選擇較高者：
浮息：與通脹掛鈎的部分
定息：4.75厘（保底息）
認購期9月18日上午9時至9月28日下午2時
認購渠道配售銀行、證券經紀、中央結算公司
認購結果不遲於10月6日公布發行額、認購及分配結果
發行日期10月10日
上市日期10月11日起在聯交所上市及買賣
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編輯：胡學能

債券 許正宇 綠色債券 銀行 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）
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