  • 30°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠債2023】新一批綠色零售債券「保底息」4.75厘　9.18開始認購　發行規模不少於150億元

股市 16:08 2023/09/05

分享：

分享：

新一批綠色零售債券「保底息」4.75厘　9.18開始認購　發行規模不少於150億元

新一批綠色零售債券發售細則正式公布，財經事務及庫務局局長許正宇表示，新一批綠色零售債券的發行規模不少於150億，按照市況發行規模將酌情加至200億。是次零售綠債「保底息」為4.75厘，半年派息一次，較上一批的零售綠色債券「保底息」2.5厘，高2.25個百分點。香港上海滙豐銀行和中銀香港 （02388） 為今次零售綠色債券的聯席安排行。

是次零售綠債每手申請額為1萬元，年期為3年，於9月18日至9月28日認購，10月10日發行。

政府於去年2月宣布在政府綠色債券計劃下首次發行綠色零售債券 （04252） ，並於同年5月19日正式上市，最終發行額為200億元，年期為三年，每六個月派一次息，保證息率為2.5%。可是，由於息差問題，去年首發綠債債價仍未浮上水面，今收報96.5元。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】原鑽價格大跌4成　年輕人拒交智商稅？DeBeers有份推跌市？

相關文章：【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬

編輯：胡學能

債券 許正宇 綠色債券 銀行 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】融創再升25%　國藥跌8%、小米跌6%　恒指跌387點（不斷更新）

下一篇文章

【港元定存】低門檻港元定存最高息10.9厘 入場費1萬元媲美綠債
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【港股市況】融創再升25%　國藥跌8%、小米跌6%　恒指跌387點（不斷更新）
【港股市況】融創再升25%　國藥跌8%、小米跌6%　恒指跌387點（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款