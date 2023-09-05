【綠債2023】新一批綠色零售債券「保底息」4.75厘　9.18開始認購　發行規模不少於150億元

▲ 新一批綠色零售債券「保底息」4.75厘 9.18開始認購 發行規模不少於150億元

新一批綠色零售債券發售細則正式公布，財經事務及庫務局局長許正宇表示，新一批綠色零售債券的發行規模不少於150億，按照市況發行規模將酌情加至200億。是次零售綠債「保底息」為4.75厘，半年派息一次，較上一批的零售綠色債券「保底息」2.5厘，高2.25個百分點。香港上海滙豐銀行和中銀香港 （02388） 為今次零售綠色債券的聯席安排行。

是次零售綠債每手申請額為1萬元，年期為3年，於9月18日至9月28日認購，10月10日發行。

政府於去年2月宣布在政府綠色債券計劃下首次發行綠色零售債券 （04252） ，並於同年5月19日正式上市，最終發行額為200億元，年期為三年，每六個月派一次息，保證息率為2.5%。可是，由於息差問題，去年首發綠債債價仍未浮上水面，今收報96.5元。

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編輯：胡學能