▲ 【文心一言】百度：未來不用再燒錢做大模型、應燒腦做應用 百度文庫成內部黑馬

百度 （09888） 資深副總裁、百度移動生態事業群組總經理何俊傑接受內媒訪問時指，「未來不用再燒錢做大模型，應該燒腦做應用」，他表示，在大模型時代，競爭的關鍵不在於做出多少大模型，而在於做出多少人工智能（AI）原生應用。

何俊傑稱，百度移動生態的重構不僅是「推新」，也是重構每一個成熟的業務線，他稱，全新重構後的百度搜索，在搜索能力、形式、服務和內容層面全面提升，用戶可以直接與百度搜索「AI夥伴」對話，系統會幫助用戶標記答案中的重點，提供權威的來源，根據用戶意圖製作圖片或進行文案創作。

何俊傑透露，近期百度各個業務線都有階段性的「軍令狀」，都在比拼誰能率先跑出「黑馬」，而百度文庫就是率先殺出重圍的「黑馬」。何俊傑稱，重構後的百度文庫顛覆原有創作模式，讓創作從一句簡單的「需求指令」開始，「動動嘴」告訴它需求指令，就能讓它幫你在30秒內快速生成PPT、文章、工作總結等，輕而易舉實現智能化「文檔創作」。

除了文心一言APP，新搜索和新文庫，何俊傑透露，此次移動生態重構是雙箭齊發，B端和C端同時進行重構，除了以上C端的產品，百度目標打造「智能輔助創作經營工具」，提高創作者創意和變現體驗，同時用AI提升廣告投放效率，也給整個行業巨大「降本增效」的機會。

何俊傑強調， 百度移動產品正在逐步開放AI插件生態，賦能開發者開發出自己的AI插件。他表示，百度廣邀各方應用開發者，共同參與到大模型及百度移動產品的插件建設中。

百度文心一言上周四（31日）開放首日，百度搜索就有超3億次需求由生成式智能引擎解決，百度搜索「AI夥伴」當日訪問用戶數突破400萬；百度文庫「 AI做PPT」等文檔創作功能超200萬人次體驗。

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編輯：李哲毅