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美斯MLS洛杉磯首戰眾星雲集 Selena Gomez睇到「O嘴」

環球社會熱點 08:05 2023/09/05

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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）轉戰美職聯（MLS）後，掀起美國足球熱潮。周日（3日）美斯代表球會國際邁阿密（Inter Miami）首次作客洛杉磯比賽，吸引大批名人入場，現場可謂眾星雲集。賽事亦十分精彩，女歌手Selena Gomez更被拍攝到「O嘴」畫面。

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美斯登陸MLS後首次在洛杉磯比賽，自然吸引力大增。賽前有傳，一張門票版炒至平均690美元。現場亦是星光熠熠，移居美國的英國哈里王子（Prince Harry）獨自現身，同場更有多名荷里活影星及著名歌手。

點擊圖片放大
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里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio）及Selena Gomez等人均是座上客，後者被捕捉到，在美斯錯失單刀入球良機後，一臉不可置信的畫面。美斯今場雖無入球，但交出兩個助攻，協助球隊3比1擊敗對手洛杉磯FC。

賽後，美斯走到場邊，與另一名荷里活明星奧雲威爾遜（Owen Wilson）交流，並送出自己球衣予對方的兒子。

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責任編輯：吳漢培

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