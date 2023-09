美斯MLS洛杉磯首戰眾星雲集 Selena Gomez睇到「O嘴」

阿根廷球王美斯(Lionel Messi)轉戰美職聯(MLS)後,掀起美國足球熱潮。周日(3日)美斯代表球會國際邁阿密(Inter Miami)首次作客洛杉磯比賽,吸引大批名人入場,現場可謂眾星雲集。賽事亦十分精彩,女歌手Selena Gomez更被拍攝到「O嘴」畫面。

美斯登陸MLS後首次在洛杉磯比賽,自然吸引力大增。賽前有傳,一張門票版炒至平均690美元。現場亦是星光熠熠,移居美國的英國哈里王子(Prince Harry)獨自現身,同場更有多名荷里活影星及著名歌手。

Selena Gomez was all of us watching John McCarthy deny Messi! 😱 https://t.co/A3a564uUSB pic.twitter.com/7likNsWPJD