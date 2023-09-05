【美酒加咖啡】瑞幸最終能否浴火重生？　夥茅台推「醬香拿鐵」　首日售542萬杯、銷售額突破1億人幣

内地連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡與貴州茅台（深：600519）聯名推出的「醬香拿鐵」，周一（4日）首日面世，便迅速登上微博 （09898） 熱搜第一，「美酒加咖啡，就愛這一杯！」亦不斷「刷屏」微博。成功締造話題之餘，「醬香拿鐵」首日銷量更突破542萬杯，銷售額逾1億元人民幣。

有内媒統計，「醬香拿鐵」的銷量已遠超其他瑞幸年度重磅單品，當中包括生酪拿鐵（首日131萬杯）、椰雲拿鐵（首日66萬杯）、冰吸生椰拿鐵（7日666萬杯）及絲絨拿鐵（9日270萬杯）。

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據瑞幸介紹，「醬香拿鐵」售價每杯38元人民幣，使用白酒風味厚奶，含53度貴州茅台酒，酒精度低於0.5度，不建議未成年人、孕婦、駕駛人員、酒精過敏者飲用。另外「醬香拿鐵」產品杯套及紙袋印有「美酒加咖啡」等宣傳語句。

綜合内媒報道，多地瑞幸門店的「醬香拿鐵」昨日出現爆單情況，更有消費者反映，「我是線上點單到店裡取，平時下單不到10分鐘就能拿，今天我等了50分鐘，現在下單的話需要一個小時了。」

瑞幸能否浴火重生？

值得留意的是，本次「醬香拿鐵」的熱賣，對於因財務造假而退市的瑞幸而言，可能是一次浴火重生、重塑品牌形象的機會。瑞幸咖啡於2017年成立，營運兩年便赴美上市，引起業界轟動，曾一度被外界視為可硬撼西方咖啡品牌的「中國星巴克」。不過，瑞幸於2020年被機構渾水（Muddy Waters）狙擊，其後又自揭高層造假，令事件持續發酵，中概股的信用危機持續蔓延，股價均遭到不同程度的暴跌，事件最終以瑞幸退市，並進入破產訴訟階段作為收結。

退市之後的瑞幸改轉至美股場外交易（OTC），公司亦透過一系列措施改善市場信心，包括施行重組方案、更換管理層等，令公司業務重上正軌。瑞幸業績有改善之餘，股價也從低位的0.950美元，至今累升近33.6倍至31.98美元，但與歷史高位51.38美元相比，仍有一段距離。

瑞幸咖啡最終能否「浴火重生」？不妨拭目以待。

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記者：伍鍵文