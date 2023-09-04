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研討會滙聚專家　分享AI市務新趨勢

都會情報 18:00 2023/09/04

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(由左至右) 香港市務學會創科事務委員會主席何樂新博士, Mr. Shek Ka Wai, Founder of Online Marketing Player, Mr. Tommie Lo, Founder & CEO of Preface, 微軟香港有限公司Technical Specialist for Business Applications孔穎華女士, 人工智能學會創會會長蔡德華先生, 香港市務學會總幹事張麗聲女士, 香港市務學會榮譽主席陳裕光博士, 香港市務學會主席黃嗣輝先生, 數據素養協會創會主席湛家揚博士, 拍拉美人工智能有限公司Technology Director 吳德川先生, 泇保有限公司聯合創辦人鄭凱謙先生, 精英匯集團控股有限公司資訊科技總監張智強先生, 譯谷有限公司首席價值官陳敏兒博士

人工智能（AI）是近年市場熱話，香港市務學會（HKIM）於8月31日舉辦了2023年年度研討會，以「人工智能市務新趨勢」為主題，設有主題分享及專題討論環節。

在主題分享環節，邀請了人工智能學會主席創辦人及主席蔡德華、微軟香港有限公司Technical Specialist for Business Applications孔穎華、Preface創辦人及CEO盧炳棠，以及Online Marketing Player創辦人石嘉威擔任分享專家。一眾專家以他們在AI和市場行銷領域的專業知識和經驗，分享其個人在AI運用上如何影響市場行銷策略和執行的最新趨勢，見解精闢獨到，令與會者獲益良多。

與會者普遍為香港各大小型機構的管理層，他們對於HKIM研討會的內容和議題表現出濃厚的興趣。大家均意識到AI在市場行銷中的重要性，並希望透過參與研討會來了解如何應用和整合人工智能技術，以推動企業的市場競爭力。

專題討論氣氛熱烈　實踐案例啟發與會者

專題討論環節以「Beyond GenAI: What is the Next Big Thing?」為主題，讓與會者有機會深入研究AI在市場行銷中的應用案例和挑戰。由數據素養協會創會主席湛家揚博士擔任主持，並邀請到拍拉美人工智能有限公司科技總監吳德川、精英匯集團控股有限公司資訊科技總監張智強、泇保有限公司聯合創辦人鄭凱謙，以及譯谷有限公司首席價值官陳敏兒博士擔任嘉賓。專題討論提供了一個平台，讓一眾嘉賓分享他們的最佳實踐和經驗，討論氣氛熱烈，更促成了參與者之間的交流和合作。

HKIM將將繼續舉辦緊貼市場的研討會，以推動市場行銷領域的專業發展和知識交流，促進機構管理層對於AI市務新趨勢的認識和應用，並為業界提供更多的啟發和創新思維。

(由左至右) 拍拉美人工智能有限公司Technology Director吳德川先生, 精英匯集團控股有限公司資訊科技總監張智強先生, 泇保有限公司聯合創辦人鄭凱謙先生, 譯谷有限公司首席價值官陳敏兒博士, 數據素養協會創會主席湛家揚博士

人工智能學會創會會長蔡德華先生

微軟香港有限公司Technical Specialist for Business Applications孔穎華女士

Mr. Tommie Lo, Founder & CEO of Preface

Mr. Shek Ka Wai, Founder of Online Marketing Player

(資料由香港市務學會提供) 

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