雪佛龍與工人調解談判今天開始 員工上周幾乎一致否決薪資 條件協議

為避免美國能源巨頭雪佛龍公司（CVX）在澳洲的兩大液化天然氣（LNG）設施發生罷工而進行的調解談判於周一(4日)開始，希望能避免在雙方未能達成協議的情況下原定於周四（7日）舉行的罷工。

據路透社周五（8日）首次報導，澳洲工業公斷人——公平工作委員會（FWC）的一名高級成員本周每天都在西澳洲州首府珀斯主持會談。

雪佛龍澳洲公司的一位發言人表示，希望通過調解談判會議「縮小分歧點」。員工上周幾乎一致否決了雪佛龍繞過工會直接向他們提出的薪資和條件協議。

由兩個工會組成的近海聯盟（Offshore Alliance）沒有立即回應有關談判情況的置評請求，談判不對公眾或媒體開放。

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如果各方無法找到解決方案，雪佛龍的Gorgon 和Wheatstone 項目將於當地時間周四早上6 點（格林尼治標準時間周三22 點）開始採取工業行動，這兩個項目佔全球液化天然氣產能的5%以上。

員工計劃在幾個時間段內停工長達 11 個小時，並至少在 9 月 14 日之前停止進行工作。工會組織表示，停工可能會給雪佛龍造成「數十億美元」的損失。

曠日持久的工業行動可能會擾亂液化天然氣的出口，加劇這種超冷燃料的競爭，迫使亞洲買家出價超過歐洲買家，以吸引液化天然氣貨物。中國和日本是澳洲液化天然氣的前兩大進口國，韓國和台灣緊隨其後。

澳洲第二大液化天然氣工廠 Gorgon 的年出口能力為 1560 萬噸，Wheatstone 為 890 萬噸。

澳洲是世界上最大的液化天然氣出口國，這一爭端加劇了天然氣市場的波動，參與者對長期中斷的風險感到緊張。

工會聯盟與伍德塞德公司（Woodside）（WDS）運營的澳洲最大的西北大陸架液化天然氣設施之間的類似糾紛，在工人們批准一項協議後於上個月得到解決。

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亨特對通脹的持續關注將令執政黨保守黨內的一些議員感到失望，他們在大選前呼籲減稅，並對英國稅收佔經濟的比重達到上世紀40年代以來的最高點感到憤怒。

周五（1日）公佈的修訂版經濟數據為政府提供了可喜的提振，因為該數據顯示經濟從大流行病中恢復的速度比之前想像的要快。

展望未來幾個月，亨特表示，他計劃通過委託進行一項旨在減少員工在非核心工作和行政管理上花費的時間的分析，確保政府部門最大限度地提高生產力。

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記者：張瑋婷