▲ 【GEM上市】「十優港姐」麥明詩獲委為傳承教育非執董 袍金連顧問費年收136萬

細價股炒家呂宇健（Ken SIr）旗下傳承教育 （08195） 宣布，委任「十優港姐」麥明詩為非執董，周一（4日）起生效。麥明詩除了每年收取36萬元的董事袍金外，麥明詩旗下「老麥工作坊」與傳承教育訂立顧問協議，每年收100萬元。

麥明詩稱，十分欣賞傳承教育主席袁裕深帶領之優質教育團隊，以及林溢欣導師的教學理念及努力拼搏的精神，提到要「結合自身經驗參與集團旗下教育團隊業務的商業規劃」。

傳承教育與麥明詩旗下老麥工作坊訂立協議，同意委聘老麥工作坊提供諮詢服務，包括就公司的投資者關係及教育相關業務發展，固定年期為三年，根據顧問協議，會向老麥工作坊支付每年100萬元的顧問費用。

多年前有本地傳媒曾稱，呂宇健以香港中小型業主會（業主會）「Ken Sir」名義舉辦講座，教授以借私人貸款買入滙豐收息的「loop loop loop大法」，當時袁裕深也是業主會成員，其後部分業主會班底加入傳承教育。

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編輯：李哲毅