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【滋味背後@iM網欄】數十年的功夫——頤東酒家

名人薈萃 16:55 2023/09/06

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我相信，數十年後，大家對「太子凰城」這四個字，不會感到陌生。因為「頤東」，將在日後更加響亮。

「鳳城」這個招牌，是順德名廚馮滿先生在1954年創立，首先設店銅鑼灣。隨後先後在北角、太子開分店，後者交由徒弟譚國俠和譚國景打理。1984年啟業的太子鳳城，成為一代順德菜傳奇。隨着2020年酒樓主理人退休，老夥記接手，舊班底繼續經營，成為了今日的頤東酒家。改名新裝後，現在多了一股摩登的氣息，但唯一不變的，是一樓的龍凰大禮堂。

頤東龍鳳禮堂

先不講龍凰，單看到禮堂上的手寫金粉字，已經堪為「舊香港經典」。這幾粒字，先交由經理手寫，再慢慢灑上金粉而成，獨一無二，電腦印刷可難以做到這種質感。最誇張的是，這酒樓還有自己的金粉字庫。

其實，今年九月﹐我的婚禮也將設在頤東，就是特別看中酒家的龍鳳大禮堂。要知道，有這種禮堂的酒家，現今已經買少見少，單計龍凰的尺吋和精緻度，就不是普通禮堂掛上小型龍鳳能比擬。

這對貼金木雕龍凰，是當年譚國景師傅和幾位話事人宣稱「不計成本，只要質素」，請人度身訂造。右一隻飛龍，代表新郎；左一隻飛鳳，代表新娘。可能很多人知道這價值不菲，但你可能不知，保養費也非小數目。經理就曾經和我提過，龍鳳上的金箔，其實每隔幾年就要保養一次，花費數萬元。所以，他們都小心保養，甚至電影電視團隊希望租場拍攝，都一一婉拒。

小時候的我，已聽過母親提過，她們那一輩，最「威水」的結婚方式，莫過於在龍凰禮堂設宴。那時父母每星期帶我來凰城，我就每星期眼甘甘望着這對金碧輝煌的龍鳳，幻想長大結婚時，有姨媽姑姐會在台下打牌，將氣氛炒熱，之後就在龍凰大禮堂的見證下，踏入人生新的一章。下一個月，也總算還了兒時心願。

在譚國景師傅掌旗的年代，太子凰城已經不知取得多少次米芝連必比登推介。2021年，原班人馬第一年接手「頤東」，繼續獲獎，並蟬聯三年。因此這些菜式，不僅是我的童年回憶，也絕對是一道道佳肴。

週末飲茶，炸魷魚鬚，鍋貼蝦，蒜茸蝦春卷

如果你來飲茶，可以一試上湯浸粉果、焗蓮蓉西米布甸。喜歡炸點的，可以點馳名的炸魷魚鬚。並不誇張，我吃了二十年，賣相味道始終如一。我私心推薦雪菜肉絲煎米，聽起來平平無奇，但酒樓會先把米粉煎至金黃香脆，再淋上雪菜肉絲，讓汁液浸透米粉的每一吋之餘，又不會變「淋身」。米粉吸收了醬汁的精華，實在惹味，推介與家人分享。

至於婚宴菜單，將共有十二道菜，當中的百花炸釀鮮蟹鉗、當紅脆皮炸子雞等等。較特别的是，餐廳的經典名菜，沙律鍋貼蝦（即蝦多士），經理特意改為加入鵝肝的西焗千層大蝦，別具心思，實是期待。

人人都說香港人愛新鮮，但總是有一些餐廳，不隨時間改變，一直努力不懈，以穩打穩紮的方式，滿足每一個食客。數十年如一，並不是簡單的事，全有賴酒樓班底對食物、環境有要求。生於此長於此的我們，除了要珍惜這些為數不多的餐飲文化，大概還要想個方式轉化這些文化，讓這些好滋味走得更遠。

和家人飲茶合照

作者_ Alexandra（梁翠欣）簡介：

Alexandra（梁翠欣）為資深餐飲公關及社交媒體營銷專家，畢業於浸會大學公關廣告系，自小鍾情餐飲業，曾為多間知名飲食集團及餐廳效力，於2020年創立香港餐飲公關及市場推廣公司Monogic。

Alexandra熱衷分享作為餐飲公關的所見所聞，人物故事和行業趨勢動向，希望藉文字讓更多人重新認識香港這個美食天堂，推廣本地餐飲文化。

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