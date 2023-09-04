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ONE SOHO月內開展新一輪銷售　料設按揭計劃迎合專才

股樓投資 17:54 2023/09/04

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信和置業（00083）等發展的旺角ONE SOHO已逐步交樓，發展商正準備展開新一輪銷售。信和置業執行董事田兆源稱，樓盤部署近日向傳媒開放項目一房連裝修現樓單位，於月中有機會加推全新價單，屆時料新設迎合專才的按揭計劃，並於月內以現樓形式重啟銷售。

田兆源續指，項目開售至今累售191伙，套現約13.6億元，平均成交呎價約23,800元，其中用家及投資者的比例大約各佔一半。而在售出單位中，至今有約100伙已經收樓。近日租務市場活躍，而項目單位亦見受租客歡迎，預計投資者買家比例將會上升。

信和置業品牌及設計部總經理蔣菁菁指，樓盤與推動共融的社企合作，為買家送贈入伙禮物。禮盒內精美的插畫由無事無事研究所的不同能力藝術家蕭偉邦（邦邦）共同創作，充分體現共融合作。

 

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

ONE SOHO 信和 旺角 信和置業（00083）

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