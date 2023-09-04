【謎底解開】麥當勞咖啡宣布退休引全城熱話 原來由McCafé 咖啡「接棒」登場 入內文即睇有咩優惠

麥當勞突然於周一（4日）於Facebook官方專頁宣佈，將停止供應麥當勞咖啡，包括凍/熱優質濃香咖啡及優質即磨咖啡，最後供應時間為至今日晚上6時，但未有公布咖啡「何去何從」，引起全城極大迴響，網民也積極討論。

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其後麥當勞於下午宣佈，致力提升顧客的咖啡體驗，隆重宣佈麥當勞咖啡退休，於周二（9月5日）起交由 McCafé 咖啡「接棒」為大家提供更優質的即磨咖啡。為確保 McCafé 咖啡順利「接棒」，麥當勞由9月4日晚上6時起暫停供應麥當勞咖啡12小時，以全面升級餐廳的咖啡機、咖啡豆配方及員工訓練。全線逾250間麥當勞由9月5日早上起將免費升級套餐飲品為 McCafé 即磨黑咖啡，更由同日起至9月8日一連四日震撼推出早餐優惠「$10 試飲熱 McCafé Latte 即磨鮮奶咖啡」，為全港顧客帶來全面升級的咖啡享受。

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McCafé 指，深受顧客喜愛的即磨黑咖啡（Americano）和即磨鮮奶咖啡（Latte）將登陸遍佈港九新界的全線麥當勞餐廳，讓大家隨時隨地均可享受優質靚啡。McCafé採用 100%獲得「雨林聯盟認證」的 house blend 咖啡豆－－Cocoa Tazza，配方是選用來自埃塞俄比亞、秘魯和墨西哥的精品級別 100% Arabica 咖啡豆，揉合黃金比例而成。咖啡豆經過深度烘焙，最佳保存濃郁豐厚的咖啡香氣，入口帶朱古力及小麥風味，各方面平衡恰好，層次分明且餘韻豐富。

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由 9 月 5 日早上起，顧客可免費升級套餐飲品為 McCafé 熱細杯裝即磨黑咖啡（Americano）；或以2元優惠價*轉配 McCafé 熱細杯裝即磨白咖啡（White Coffee），或用$5 優惠價*轉配 McCafé 熱細杯裝即磨鮮奶咖啡（Latte），即磨鮮奶咖啡以 3.7 特製鮮牛乳沖調，讓咖啡入口醇厚香滑，是 McCafé 人氣高企的咖啡之一。

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為回饋顧客一直以來對 McCafé 的支持，由 9 月 5 日至 8 日，早上 11 時前 McCafé 熱細杯裝即磨鮮奶咖啡（Latte）將以震撼試飲價10元登場，無論透過麥當勞 App 或親臨餐廳點餐均可享受此優惠，繼續為大家提供超值的優質咖啡享受，一齊去麥記歎 McCafé lor。

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責任編輯：陳詠妍