▲ 【華為手機】華為Mate 60 Pro熱賣之際 任正非發表熱血講話：我們是儲備人才，不儲備美元

華為新手機Mate 60 Pro周一（4日）開售，內地多間手機門店大排長龍，市場關注華為是否已突破美國5G芯片禁令，華為意氣風發之際的同時，創辦人兼總裁任正非再發表「熱血」內部講話，稱華為儲備人才不儲備美元，「我們要建立一個自己的高端人才儲備庫」。

任正非表示，公司已經明確，要努力在有限的業務範圍內領先世界，所以產品的邊界是收縮的，研究的邊界可以適當寬一些，也不是寬得無邊，華為要建立一個自己的高端人才儲備庫，不拘一格獲取優秀人才，但在招聘時要講清楚公司的業務邊界，允許在邊界內研究探索。

對於招攬人才，任正非提到，集體評議往往會埋沒人才，「歪瓜裂棗」很多，華為專家要識別他特殊能力的一面就行，也不用全面評價一個人，不拘一格降人才。

任正非：「我們公司要創造人才成長的土壤和寬容的環境，讓大家暢所欲言，『炸開』思想，讓優秀人才湧現，英雄倍出。」任正非稱，華為公司一直貫徹選拔制，因為人才不是靠培養，而是自我成長，「我們要創造人才成長的土壤。我們不要給高級專家擔負太多管理人才的責任，不要搞『拉郎配』（即把一對沒有感情基礎男女撮合一起），要給他們自由度」。

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責任編輯：李哲毅