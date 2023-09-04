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【遊學團】遊學團有價有市　家長願豪花4萬冀子女增見識

商業 17:30 2023/09/04

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今日是首個開學日，疫情後的首個暑假已結束，市民除了報復式外遊，不少遊學團已復辦。有受訪家長表示，單是團費和機票就花上4萬多元，但希望孩子學會自立。有學校教師指出，很多家長都願意省吃儉用讓孩子去遊學團。受訪家長Charlotte的10歲兒子Julian今年暑假時參加了英國遊學團，為期兩星期。

去了牛津一個小鎮的學校，上午上課，下午做運動，他完成課程後，我就和妹妹一起飛過去順道旅遊。

今次團費2.6萬元，另加機票每位1.68萬元。Julian是首次參加遊學團，Charlotte見疫情結束就給他試試。由於兒子平日不會自己執書包，洗澡後會將東西亂放，所以希望他改善。今次Julian是單人匹馬參加，同團沒有朋友，有點思鄉，Charlotte表示下次還會讓他參加遊學團，但將與朋友同行。

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父母冀孩子學會自理  增加溝通能力
程同學在小學4年級時跟學校去台灣遊學團，當時學校有資助，半價就可以去4天。那是他第一次與同學一起去旅行，可以與朋友在同一個房間睡覺，印象難忘。除了旅費之外，父母還給了他500元零用錢購買紀念品及飲品，他覺得很開心。

老師帶我們去不同地方參觀，又參與當地小學的課堂，與平日在香港上課有很大分別。

任教小學的歐陽老師曾帶學生去南京、深圳、西安、韓國及台北等地，本來還有泰國及澳洲團，卻因為價格太高而未能成團。她指有家長表示，省吃儉用都想讓小朋友去遊學團，因為這是難得的機會，自己帶小朋友去旅行需要更多旅費。學生在過程之中，會學懂自理，而透過不同的小任務，例如是街訪當地市民，與當地小朋友一起上課等，可增加學生與當地人的交流。她指出，過去有教育局「全方位學習津貼」資助學生參加，學生每人實際支付約3,000元左右。

捷旅副主席黃鴻機（Stephen）稱，十多年前已開始辦遊學團，當時除學生之外，還有商務客，會到歐洲、地中海、法、德、英、美等地的名牌大學參加夏令營。現時疫後需求卻大幅轉變，因為教育局要求學生到內地交流，所以一向主攻歐洲和南美團的捷旅都要改變營運策略。

內地遊學團的『餅』大了，我們聘請專人回來做內地綫，收客之後，與內地的旅行社合作。

遊學團利潤不多  捷旅盼「省靚招牌」 辦南極考察
現時遊學團佔捷旅整體生意額2成，當中65%出團到內地，35%是歐洲及地中海等地。他透露，明年11月捷旅還打算透過舉辦南極科研考察團來「省靚招牌」。該公司有一個慈善基金會，將會邀請15間學校、共30個學生參加考察團。眾人飛到阿根廷後，將有幾天船程才會到達南極，屆時每天都會邀請一位外籍教授教導學生海洋生態、環保及氣候變化等議題。

平時南極團需要每人10多20萬元，現在收費約8萬元，希望學生可以透過自己的所見所聞提升環保意識。

Stephen又表示，疫後辦遊學團的難處是很多學校都只願付一半按金。他指以前學校會交付全額後才出發，但疫下不少旅行社倒閉，又或不能出發又不能退錢，令學校失去信心。此外，旅行社由投標至中標的過程往往需要45至60天，但航空公司卻要求在限期內交按金及尾數，很多時未確定是否中標就要交錢。加上不少學校辦遊學團都是以價低者得的標準作取捨，Stephen坦言利潤不多，他期望一年後機票價格回落，將會辦更多遊學團。

但我個人很喜歡做遊學團，因為能看見學生成長，讓我很有成功感。

永安主攻學校遊學團  盼由細培養未來客人

永安旅遊遊學部高級經理潘敬仁（Wilson）稱，由2004年開始辦遊學團，當時除大眾化的目的地，如歐美、澳洲、新加坡和內地等，他們還發展了一些創意產品，包括新加坡親子遊學團。

不過近年永安轉移經營方針，主要做學校遊學團，因為面向公眾團要做很多宣傳，須佔用較多資源，而學校團則有人數保障。自從今年2月正式通關，學校和私人查詢都相應提高，今年6至8月的暑假檔期，報團人數更較2019年上升6成，Wilson坦言感到十分驚喜。目的地方面，內地佔6成報團人數，當中4成是廣東省，其他還包括日本、新加坡及英國等。

Wilson表示，辦遊學團跟普通旅行團不同，除起居飲食之外，還要像保母般處理很多突發事情，如果有教師隨行則會較輕鬆，這亦是他們現時主攻學校團的原因。此外，不少學校都會以「價低者得」的原則去選擇旅行社，Wilson稱，他們須在價錢和服務水準之間取得平衡，現時中標率約在2至3成。做遊學團不會賺很多錢，他說賺的更多是滿足感。

公司都想由小培養客人，直至他們變成中年人、老年人都繼續光顧我們，這對提升顧客忠誠度有幫助。

說到未來發展方向，他指會視乎學校需要而給予意見，也會考慮加入一帶一路項目，讓學生可以與當地機構交流。

記者：曾海倫

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